La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 22 de junio con Kira Miró como invitada

Arranca el verano con las temperaturas disparadas este lunes 22 de junio y David Broncano empieza la semana recibiendo a una actriz de clima tropical. La intérprete grancanaria Kira Miró es la invitada de hoy en La Revuelta, que regresa a su horario habitual, a partir de las 21:50 en directo y en abierto en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos de La Revuelta.

Este martes 23 de junio, RTVE vuelve a modificar su parrilla con motivo de los horarios del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Después del partido entre Inglaterra y Ghana correspondiente al grupo L, no se emitirá La Revuelta, sino que podrás ver el programa de Henar Álvarez, Al cielo con ella, con Ester Expósito como invitada.