La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 22 de junio con Kira Miró como invitada
- La actriz canaria presenta su nueva serie en La Revuelta, a las 21:45 en La 1 y RTVE Play
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Dani Fernández como invitado
Arranca el verano con las temperaturas disparadas este lunes 22 de junio y David Broncano empieza la semana recibiendo a una actriz de clima tropical. La intérprete grancanaria Kira Miró es la invitada de hoy en La Revuelta, que regresa a su horario habitual, a partir de las 21:50 en directo y en abierto en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos de La Revuelta.
Este martes 23 de junio, RTVE vuelve a modificar su parrilla con motivo de los horarios del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Después del partido entre Inglaterra y Ghana correspondiente al grupo L, no se emitirá La Revuelta, sino que podrás ver el programa de Henar Álvarez, Al cielo con ella, con Ester Expósito como invitada.
Kira Miró vuelve a La Revuelta
Se cierra un círculo. La actriz Kira Miró visita hoy La Revuelta, apenas unos días después de que su novio, el también actor y cómico Salva Reina, cerrase su entrevista con David Broncano acompañado de una charanga para marcharse a toda velocidad a una cita en pareja. La intérprete canaria presenta su nueva serie, Olivia, que coprotagoniza con Pablo Chiapella, María Schwinning y Fernando Tejero, con una participación de una de las personas más queridas del programa, Lalachus.
En su último paso por La Revuelta, Kira Miró dio continuidad a la curiosa tradición de “chingarse” (salpicarse agua de diferentes maneras) que tiene con David Broncano, explicó cómo le afectan las diferentes fases del ciclo menstrual y sorprendió en Las preguntas clásicas ofreciendo una respuesta conjunta con Salva Reina a la pregunta de las relaciones sexuales. Además, enfatizó la importancia de no confundir la faceta personal de los actores y actrices con los personajes a los que interpretan, recordando que no siempre se comparten las opiniones o formas de vida de la ficción: “Yo no soy mi personaje. Hay que separar”, reflexionaba.