La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 19 de junio con Dani Fernández como invitado

La última vez que iba a visitar el programa de David Broncano tuvo que cancelar por una causa de fuerza mayor, un accidente sobre el escenario en el que se rompió el hombro. Ya recuperado de su operación, Dani Fernández es el invitado de hoy 19 de junio en La Revuelta, en directo y en abierto en La 1 y RTVE Play a partir de las 23 horas, cuando finalice el partido entre Estados Unidos y Australia perteneciente a la segunda jornada del grupo D del Mundial 2026, que se puede seguir en RTVE. Además, recuerda que puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta en RTVE Play.

Dani Fernández reaparece en La Revuelta El artista de Alcázar de San Juan se ha convertido en uno de los más queridos de nuestro país. A sus 34 años y tras una trayectoria prolongada y diversa como participante de Eurovisión Junior, miembro de la boyband Auryn y, ahora, en solitario, Dani Fernández llena recintos allá donde va y, si es necesario, es capaz de terminar un concierto con un hombro roto. Así lo hizo en Valencia, en el mes de abril, tras sufrir una caída en el escenario por la que tuvo que ser intervenido y que le obligó a posponer su gira durante cuatro meses. Ya en perfecto estado, acaba de retomar la actividad sobre los escenarios y vuelve a pasar por La Revuelta, donde estaba prevista su visita apenas unos días después del accidente. En su último paso por el programa de David Broncano, el cantante manchego trajo un tupper de migas de su pueblo, actualizó los datos de su vida sexual tras haber sido padre recientemente, y emocionó al público interpretando en directo uno de sus mayores éxitos, “Me has invitado a bailar”. La Revuelta La Revuelta | Dani Fernández canta 'Me has invitado a bailar' Ver ahora