Dani Fernández nos invita a bailar rodeado de su jauría y actuaciones inéditas

Ha sido un año en el que Dani Fernández no ha parado junto a su Jauría. Hace poco más de un año lanzaba su tercer álbum en solitario, un disco que nos ha regalado canciones que nos han emocionado como "Todo cambia", "Me has invitado a bailar" o "¿Y si lo hacemos?". El artista ha reunido a miles de seguidores en ciudades de toda España, llenando en dos ocasiones el Movistar Arena. Ahora, el de Alcázar de San Juan culmina su 2025 con un concierto en el que ha compartido con todos su música y su pedazo de voz en directo, un especial esta Nochebuena que ya puede verse en RTVE Play. Lo ha hecho junto a amigos, repasando los temas más importantes de su carrera, dejando actuaciones inéditas como la de Ana Mena. Pero no solo eso, Dani se atreve con canciones que no son suyas. ¿Quieres ver cómo ha sido el especial navideño de RTVE? Aquí tienes todas las actuaciones.

"Me has invitado a bailar" Es la canción que da título al especial de Nochebuena, y con la que Dani Fernández ha arrancado el concierto en toda una declaración de intenciones: nos invita a bailar por Navidad. Este tema, lanzado en 2024, forma parte de su disco La jauría, y ha sido doble disco de platino. En ella, habla de rendirse a una conexión eléctrica y sincera, del riesgo emocional de volver a sentirse “en casa” en alguien cuando ya no se esperaba nada más. Dani Fernández interpreta "Me has invitado a bailar" 5

"Dile a los demás", con Manuel Carrasco La rasgada voz de Dani se une a la aflamencada de Manuel Carrasco en un dúo único. Sobre el escenario, ambos transmiten una tensión que refuerza el mensaje de ruptura y caos emocional del tema. Eso sí, los dos han puesto a bailar a todo el público durante la canción. ¿Saldrá de aquí una próxima colaboración?

"Soldadito de hierro", con Nil Moliner La siguiente actuación nos la sabemos de memoria, y nos encanta escucharla cada vez que suena el álbum Incendios y cenizas. Aunque se trata de una canción de Nil Moliner, ambos hicieron una colaboración para ese disco en acústico de Dani Fernández en una versión en la que sus voces se entrelazan con naturalidad. "Soldadito de hierro", con Nil Moliner

"Oaxaca" "Oaxaca" es una canción de Dani Fernández en la que participa Iván Ferreiro como artista invitado. Se trata de un tema que Dani escribió "en mitad del paraíso" y que desde la primera vez que lo escuchó producido, se la imaginó con la voz del artista gallego. Sin embargo, en el concierto de Nochebuena la interpreta en solitario, dejando una versión aún más íntima e igual de bonita.

"Clima Tropical", con Ana Mena A continuación, ha sido un momento muy esperado por el protagonista del especial. "Nunca hemos cantado juntos. Estoy nervioso", ha dicho en el concierto sobre Ana Mena, la artista con la que ha interpretado "Clima Tropical". Primero con un tono más íntimo al tocar el manchego el piano, y una segunda parte de la canción más animada y rockera con Dani a la guitarra, ambos intérpretes han dejado una "versión increíble". Dani Fernández canta "Clima Tropical", con Ana Mena 5

"Plan fatal", con Juancho Sidecars Dani Fernández ha invitado a este baile a su amigo Juancho de Sidecars, con el que ha interpretado la canción que comparten y que el manchego incluyó en su disco: Entre las dudas y el azar. Se trata de "Plan fatal", canción que dio nombre a su segunda gira. Como anécdota el artista confiesa durante el concierto, al principio decían "flan fatal".

"Frío", con Sergio Dalma La desgarradora "Frío" queda muy bien en la voz de Dani Fernández, pero junto a Sergio Dalma ha sido magia en estado puro. Con esta actuación, el joven artista cumple un sueño, y tras interpretar la canción juntos hace una confesión: "La primera canción que yo canté en público, estaba con mis padres en un karaoke, había escuchado una canción tuya en la radio, "Solo para ti"". "Frío", con Sergio Dalma 5

"¿Y si lo hacemos?" La canción “¿Y si lo hacemos?” de Dani Fernández (junto a Valeria Castro) explora la complejidad de una conexión imperfecta y a medias. Es una invitación a vivir el presente y a aceptar las propias dudas y deseos como parte inevitable de cualquier relación intensa. En esta ocasión el artista interpreta el tema en solitario.

"Sin vergüenza", con Arde Bogotá Un tren de Alcázar de San Juan a Cartagena une a Dani Fernández con la banda Arde Bogotá, con la que interpreta "Sin vergüenza". El tema, que transmite una invitación a dejar atrás la vergüenza y abrazar lo que se siente sin miedo al qué dirán, ha sido toda una celebración de la música en directo al juntar a un total de 10 músicos en el escenario. Dani Fernández durante la gala especial de RTVE 5

"La casa de Inés" Llegado la mitad de la gala, Dani Fernández ha querido pausar un poco el ritmo con "una canción que cuando tocaba en salitas la solía tocar entre el público". Así, el artista ha maravillado al público tan solo con su voz y su guitarra al interpretar "La casa de Inés", de Guaraná.

"Si tu piernas", con Pablo López "Si tus piernas" es una de las baladas más intensas del álbum Entre las dudas y el azar de Dani Fernández, donde destaca por su mezcla de pasión y vulnerabilidad. En esta ocasión, el artista interpreta la canción junto a Pablo López al piano en una actuación increíble, que pone los pelos de punta. Dani Fernández canta "Si tus piernas" con Pablo López 5

"Solo tienes que avisar", con Yarea Dani Fernández escribió esta canción junto a Yarea en uno de los momentos más importantes de sus vidas: la espera de su primera hija. "Junto a nosotros ya crece Belice, que además de una canción que siempre nos acompañará, es el terremoto que ha revolucionado nuestras vidas. No hay escenario que iguale ser padre", dice el artista antes de interpretar junto a su mujer la canción, y para la que también tiene unas palabras: "Cuando llegaste, supe que eras la elegida, lo que no esperaba es que, además de ser la mejor compañera de vida, serías la mejor compañera de canciones".

"El universo sobre mí", con Amaral El artista se ha mostrado emocionado al poder cantar "El universo sobre mi" junto a Amaral. Una canción que, como todos, Dani ha cantando entre amigos y que esta noche ha podido hacerlo con su intérprete, en el momento más emocional del concierto. Dani Fernández interpreta "El universo sobre mí", con Amaral 5

"Bailemos" “Bailemos” se ha convertido en uno de los himnos más enérgicos y celebrados de Dani Fernández, incluido originalmente en su álbum Incendios (2019). La canción invita a detener el tiempo y saborear cada momento junto a alguien especial. La canción ideal para cerrar el concierto especial de Nochebuena.