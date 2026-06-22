Cómo solicitar el Bono Cultural Joven 2026: plazos, requisitos y en qué gastar los 400 euros para los nacidos en 2008

La quinta edición del Bono Cultural Joven ya está en marcha y los jóvenes nacidos en 2008, es decir, los que cumplen 28 años en 2026 ya pueden solicitarlo a partir de este 22 de junio, según ha anunciado el Ministerio de Cultura a través del ministro Ernest Urtasun, en un acto celebrado en el Teatro Valle-Inclán en Madrid. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, se trata de 561.459 potenciales beneficiarios en todo el país.

La novedad de este año es que, a partir de esta edición, se podrá destinar también la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales. Según Cultura, esta ampliación en los productos y actividades disponibles a través del Bono responde a la voluntad de fomentar la creatividad como parte del desarrollo de las personas jóvenes, así como fomentar la cultura desde un rol más activo y participativo.

“Ampliamos el horizonte del Bono Cultural Joven porque queremos que no solo sirva para acceder a la cultura, sino también para hacer cultura. Porque la cultura no es únicamente consumo, es también práctica, creatividad, participación, comunidad y desarrollo personal”, ha dicho el ministro.

¿Qué es el Bono Cultural Joven 2026 y cuáles son los requisitos? Para solicitar el Bono Cultural Joven 2026, las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este año han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web https://bonoculturajoven.gob.es/ hasta el próximo 31 de octubre. A esta ayuda tienen derecho las y los jóvenes que cumplan 18 años en 2026 que sean de nacionalidad española, posean residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros extutelados.

Cómo solicitar el Bono Cultural paso a paso Será imprescindible que, previamente, los interesados obtengan una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el Certificado digital. Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

Cómo se dividen los 400 euros: artes en vivo, productos físicos y consumo digital Modalidad 1: se podrá destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre: cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico. Modalidad 2: se podrán repartir los 400 euros de la ayuda entre estas áreas: Artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros): entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones, cursos en modalidad presencial sobre materias relacionadas con la cultura, festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, instrumentos musicales, partituras musicales, cámaras fotográficas y programas informáticos orientados específicamente a la producción, creación y práctica creativa.

Productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros): libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y CDs.

Consumo digital o en línea (hasta 100 euros): suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, libros digitales, canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de música, suscripción para descarga de archivos multimedia (incluyendo pódcast), cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.