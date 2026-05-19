Urtasun: "El nuevo Bono Cultural Joven no sólo servirá para acceder a la cultura, sino también para hacerla"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula el Bono Cultural Joven con dos novedades: hacerlo más accesible a jóvenes de entornos desfavorecidos y ampliar una nueva categoría de gasto y permitir su uso para la compra de instrumentos musicales, material artístico y formación cultural.

Así lo ha explicado hoy el ministro de Cultura en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha informado de que, a partir de ahora, el Bono Cultural Joven permitirá también adquirir instrumentos musicales, materiales para la creación artística, así como cursos presenciales y en línea relacionados con la cultura y las artes: “queremos que el Bono Cultural Joven no solo sirva para acceder a la cultura, sino también para hacer cultura. Porque la cultura no es únicamente consumo; también es práctica, creatividad, participación, comunidad y desarrollo personal”.

Urtasun ha añadido que “además queremos seguir ampliando el acceso al programa y reforzando su presencia en todo el territorio, queremos llegar a más jóvenes, incorporar más entidades adheridas y garantizar que el Bono Cultural pueda utilizarse cada vez en más municipios, más barrios y más espacios culturales de toda España, también en zonas rurales y en territorios donde el acceso a la oferta cultural es más difícil. Porque los derechos culturales tienen que llegar a todo el mundo, viva donde viva"

Urtasun ha informado de que se han establecido colaboraciones con entidades del tercer sector para que puedan difundir la próxima convocatoria del bono y ayudar a los jóvenes de sectores de población más vulnerable a realizar el trámite de solicitud.

Este año también podrán ser beneficiarios del bono los solicitantes de asilo o las personas acogidas a protección temporal así como a los jóvenes extranjeros extutelados que se encuentran en trámites de obtener su permiso de residencia.

El Bono Cultural Joven, que nació inicialmente como respuesta al impacto que la pandemia tuvo sobre el sector cultural, seguirá contando (cuatro años después) con una cuantía máxima de 400 euros por beneficiario y estará destinado a quienes cumplan 18 años en el año de la convocatoria.

En su cuarta edición, 363.054 jóvenes que cumplieron los 18 años en 2025 resultaron beneficiarios del Bono, distribuidos por todo el territorio español. Se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2007, en concreto, el 68,5% de la población estimada de esa edad. La cifra superó en 28.619 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 334.435. En estas cuatro ediciones del Bono Cultural Joven el número de jóvenes beneficiarios del programa alcanza un total de 1.298.75