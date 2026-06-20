Medios aéreos y decenas de efectivos de Emergencias luchan en Murcia contra un incendio junto al río Segura

Varios medios aéreos y decenas de efectivos de Emergencias trabajan en la extinción de un incendio declarado junto al río Segura en Murcia, a su paso por la pedanía La Arboleja, que ha provocado ya el desalojo de varias viviendas.

Ante la evolución del fuego, originado en una zona de cañas junto al río, la dirección general de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia (INFOMUR), en situación 1.

Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, a partir de las 15:40 horas, se han recibido cerca de un centenar de llamadas alertando del fuego, que al parecer se había reavivado en una zona que ya había resultado afectada por otro incendio al mediodía y que, aparentemente, había sido extinguido por los bomberos.

Un amplio dispositivo de emergencias trabaja para sofocar este incendio declarado en los márgenes del río Segura, a la altura de la pedanía murciana de La Arboleja y muy cerca de la capital, que se ha extendido a zonas de huerta colindantes.