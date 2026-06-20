Medios aéreos y decenas de efectivos de Emergencias luchan en Murcia contra un incendio junto al río Segura
- El fuego declarado junto al río a su paso por la pedanía La Arboleja ha provocado el desalojo de varias viviendas
- La Junta de Castilla-La Mancha ha enviado un hidroavión para que se incorpore al operativo de extinción
Varios medios aéreos y decenas de efectivos de Emergencias trabajan en la extinción de un incendio declarado junto al río Segura en Murcia, a su paso por la pedanía La Arboleja, que ha provocado ya el desalojo de varias viviendas.
Ante la evolución del fuego, originado en una zona de cañas junto al río, la dirección general de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia (INFOMUR), en situación 1.
Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, a partir de las 15:40 horas, se han recibido cerca de un centenar de llamadas alertando del fuego, que al parecer se había reavivado en una zona que ya había resultado afectada por otro incendio al mediodía y que, aparentemente, había sido extinguido por los bomberos.
Un amplio dispositivo de emergencias trabaja para sofocar este incendio declarado en los márgenes del río Segura, a la altura de la pedanía murciana de La Arboleja y muy cerca de la capital, que se ha extendido a zonas de huerta colindantes.
Seis medios aéreos
Además de las brigadas forestales terrestres y las dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del ayuntamiento de Murcia, participan en las labores de extinción seis medios aéreos: cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y un hidroavión enviado por la Junta de Castilla-La Mancha, que se incorporará en breve al operativo.
Como medida preventiva ante el fuego, que afecta ya a ambos márgenes del río Segura, varias viviendas ubicadas en distintos carriles próximos a la zona afectada han sido desalojadas, según han informado fuentes de Emergencias.
El presidente regional, Fernando López Miras, ha señalado en su cuenta de X que en la zona trabajan brigadas helitransportadas y de forestales de Murcia, bomberos y técnicos de emergencias, a los que se sumarán brigadas de Fortuna, Ricote y Blanca, y bomberos de Alcantarilla y Molina de Segura.