El fuego en Grado, Asturias, estabilizado y perimetrado tras una noche de lucha contra las llamas
- Las labores de extinción han reducido el incendio a un único foco activo en una zona abrupta
- En Padrón, Galicia, la situación también ha mejorado gracias a la lluvia caída durante la noche
El fuego declarado en el municipio asturiano de Grado que obligó el sábado a declarar la fase de emergencia en situación 1 del Plan de Incendios del Principado se encuentra ya estabilizado y perimetrado tras una noche de lucha contra las llamas.
Según informa el 112-Asturias, bomberos y dos empresas forestales han trabajado en la zona durante toda la noche y solo queda un foco de fuego activo contra la carretera N-634 en una zona abrupta en cuya extinción se espera contar con la ayuda de helicópteros.
A lo largo de la pasada madrugada se han realizado las labores de extinción junto a la boca de los túneles de la autovía A-63 en sentido Oviedo lo que obligó a cortar la circulación en dicha vía, que permanece abierta desde primera hora de la mañana.
Desde que se declaró el incendio en torno a las 13:25 horas del sábado, el fuego amenazó a las localidades de Vega de Anzo, Sestiello y Peñaflor, que suman unos doscientos habitantes, sin que finalmente resultara necesario evacuarlas.
De cara a la jornada de este domingo, hay once municipios de la zona central de Asturias que están en situación de riesgo muy alto de incendios, si bien se esperan chubascos y tormentas en zonas del interior de la región mientras que subirán las temperaturas mínimas y bajarán las máximas, que hoy superaron en Asturias los 35 grados.
Mejora la situación en Padrón
Mientras, en Padrón (A Coruña) permanece activo el incendio fortestal que se declaró el viernes en el municipio gallego y que ha quemado ya 330 hectáreas, aunque la situación ha mejorado en las últimas horas, según ha confirmado al Canal 24 Horas el alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca. "La evolución ha sido positiva" gracias a la lluvia que ha caído durante la noche, por lo que la situación es ahora mismo "bastante tranquila", ha afirmado el regidor.
La cercanía de las llamas a algunas viviendas en las poblaciones de Cruxeiras de Abaixo y Sobrerribas, en Carcacía, llevó ayer a la Xunta a declarar el nivel 2, que requiere de la intervención de medios estatales. Varios vecinos de estas poblaciones y también Casa de Chaian fueron evacuados el sábado pero a última hora pudieron regresar a sus casas.
"Ahora mismo todo tiende a mejorar y poco a poco van a poder recuperar la normalidad", ha afirmado el alcalde de Padrón, que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad para la población.
Arca ha añadido que "se mantiene el nivel 2 por precaución pero lo cierto es que los medios están siendo suficientes" y que desde el puesto de mando le han transmitido "tranquilidad". El alcalde ha concluido señalado que el fuego "no parece que haya sido provocado" aunque no ha querido ser "muy categórico" a este respecto.