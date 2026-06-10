La Junta de Andalucía pide ayuda a la UME tras elevar a nivel 2 la emergencia por el incendio en Huelva

El incendio que ha quemado más de 3.600 hectáreas en Villanueva de los Castillejos, Huelva, ha entrado en una nueva fase por un empeoramiento de las condiciones meteorológicas. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha reclamado a la UME tras elevar a las 22:54 horas a nivel 2 la situación operativa del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía.

Por el momento, un total de 256 personas de las 352 que desde el lunes habían sido desalojadas han podido ya regresar a sus viviendas. Permanecen desalojadas 96 personas, después de que los 22 temporeros de la finca El Cabezo que estaban siendo atendidos en el polideportivo de San Bartolomé hayan podido regresar. Otros 92 desalojados siguen realojados con familiares y cuatro en el Ayuntamiento de Gibraleón. Además, 26 personas más de la urbanización Venta de los Cazadores de Gibraleón están realizando un alejamiento preventivo de sus viviendas

El nivel 2 se activa en aquellos incendios que no pueden controlarse o hay riesgo cierto de que no se puedan controlar con los medios ordinarios de la Junta de Andalucía y sea necesaria la aportación de recursos y medios extraordinarios de la Administración General del Estado o de otras comunidades. En este sentido, la Junta ha solicitado la incorporación de efectivos y medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las labores de extinción. Sanz ha insistido en que "esta decisión permite reforzar la respuesta y aprovechar todos los recursos disponibles para proteger a la población y combatir el incendio".

Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la UME han salido de su base en Morón, Sevilla, para sumarse a los trabajos de extinción. El consejero ha señalado que "las fuertes rachas de más de 40 km/h han complicado el escenario de intervención, ya que han provocado la reactivación de focos ya controlados en el flanco izquierdo, cola y cabeza debido al viento". Asimismo, Sanz ha señalado que "el cambio de viento previsto para mañana (este miércoles) puede complicar mucho la situación".

Sanz ha explicado que la incorporación de los más de 25 medios aéreos ayudará, pero "el escenario hoy aconseja ser previsores, anticipar la situación de mañana y tener más apoyo con medios regionales, con más parques de bomberos y con fuego técnico y maquinaria pesada de la UME".