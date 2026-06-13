Galicia declara el nivel 2 por un incendio en Padrón y preocupa la intensidad de las llamas en Grado, Asturias

La Xunta ha declarado la situación 2 de emergencia, que requiere de la intervención de medios estatales, en un incendio forestal que afecta a Padrón (A Coruña) por su proximidad a núcleos de población.

La administración autonómica ha decretado esa medida preventiva por la cercanía a las poblaciones de Cruxeiras de Abaixo e Sobrerribas, en Carcacía. Fue necesario desalojar la primera de esas poblaciones y también Casa de Chaian, principalmente por la intensidad del humo, según el 112 Galicia.

Los agentes explicaron a la central de emergencias que tuvieron que cortar la circulación por dos vías: desde Carcacía a Padrón y desde Vilar do Bispo a Lampai. El incendio forestal presentaba evolución favorable para su estabilización, pero se ha reactivado un flanco y afecta ya a unas 250 hectáreas, 150 más que a primera hora de la mañana.

La Xunta ha declarado este sábado la situación 2 de emergencia, que requiere de la intervención de medios estatales, en un incendio forestal que afecta a Padrón (A Coruña) por su proximidad a núcleos de población. EFE/Xoán Rey

El Concejo de Grado en fase de emergencia 1 Las altas temperaturas y el incendio forestal registrado en la zona de Peñaflor y Vega de Anzo, en el concejo de Grado, han elevado la situación a fase de emergencia 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa). Eran las 15:51 cuando Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias tomaba la decisión. El paso a fase de emergencia se ha declarado ante las condiciones meteorológicas existentes, con todas las comarcas interiores de Asturias en aviso amarillo (riesgo bajo) por altas temperaturas que han alcanzado los 35 grados, en una jornada en la que 72 de los 78 concejos de la región se sitúan en riesgo alto de incendios. Según ha informado el Gobierno asturiano, está previsto solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la movilización de medios aéreos de apoyo para reforzar las labores de extinción que ya desarrolla el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). La situación 1 del Infopa se corresponde con emergencias que, por su evolución, pueden afectar de forma leve a la población y a bienes de naturaleza no forestal y que pueden ser controladas con los medios previstos en el plan autonómico o que requieren la incorporación de recursos extraordinarios. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso sobre el incendio a las 13.25 horas. En las tareas de extinción trabajan el jefe de Bomberos de la Zona Centro, efectivos de Bomberos del SEPA con base en Grado y La Morgal, dos helicópteros del servicio autonómico y dos empresas forestales. Dos vecinos de la localidad asturiana de Peñaflor (Grado), observan el incendo forestal declarado este sábado. EFE/ Eloy Alonso