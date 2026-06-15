El fuego comienza a dar tregua en Galicia: estabilizado el incendio en Padrón y buena previsión para el de Boborás

El fuego ha empezado a dar una tregua en Galicia: este lunes ha quedado estabilizado el incendio forestal de Padrón, A Coruña, y hay previsiones optimistas en el de Boborás, Ourense, pese a que sigue activo y en situación 2.

El incendio del Padrón, declarado el 16:01 horas del pasado viernes, ha calcinado unas 350 hectáreas. En este incendio, que se extendió también al municipio vecino de Teo, se declaró la situación 2 el sábado por la cercanía de las llamas a las poblaciones de Cruxeiras de Abaixo y Sobrerribas y se realizaron desalojos preventivos, pero ya está desactivada.

El alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca, ha confirmado a EFE que el fuego no afectó a viviendas ni hay heridos, pero "implica una pérdida de biodiversidad importantísima". La previsión sobre cuándo se podrá dar por controlado del todo es "incierta" y los equipos se tendrán que mantener sobre el terreno "enfriando, regando y eliminando toda posibilidad de que se reactive", ha añadido.

En cuanto al origen del incendio, en cuya extinción también participaron medios estatales, "lo más probable" es que empezara en una línea eléctrica.

01.42 min La meteorología da una tregua al incendio de Padrón

Precaución en Boborás por la subida de temperaturas El otro foco preocupante, el de Boborás declarado el sábado por la noche, minutos antes de las 22:00 horas, en la parroquia de Moreiras, sigue activo. No obstante, hay "previsiones optimistas" de poder estabilizarlo pese a la "situación compleja" por los picos de elevadas temperaturas, ha asegurado en declaraciones a medios el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez. En Boborás, la situación 2 fue declarada el domingo por la cercanía del fuego al núcleo de Vecoña, pero sigue activa por precaución ante la subida de los termómetros prevista para esta tarde. El momento más complicado en este incendio fue durante la tarde del domingo, pues se produjeron tormentas con fuertes vientos que reactivaron las llamas "con mucha violencia", ante una orografía que también dificulta las labores de extinción. En total, han resultado afectadas 230 hectáreas. La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, ha indicado a EFE que actualmente no hay poblaciones en peligro y "no hubo daños personales ni materiales, solo naturales". La información recabada hasta el momento apunta a un rayo como la causa de este incendio.