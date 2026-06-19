Obesidad en Asturias: los estereotipos impiden comprender su origen multifactorial

Entender la obesidad pasa por saber que es una enfermedad crónica y multifactorial. Hablamos de aspectos como el estrés, la salud mental, la genética y la neurobiología, entre otros. Isabel Egocheaga, responsable del Grupo Cardiovascular de la Sociedad Española de Médicos de Familia (SEMG) explica que "el paciente que tiene obesidad dispone de mecanismos en su organismo, aún no conocidos totalmente, que la convierte en una enfermedad crónica". Por tanto, la mala alimentación o la falta de ejercicio físico no serían los únicos factores que la explican.

Cambio en el abordaje de la obesidad

En torno a la obesidad se ha producido un cambio que deja atrás el enfoque tradicional. Yasmín Drak, integrante del Grupo Cardiovascular de la SEMG explica que la frase de "menos plato y más zapado" no se ajusta a la realidad. De esta manera los médicos tienen la oportunidad de explicar al paciente otro tipo de factores, como el hormonal, que ayuda a generar consciencia. Ese cambio de enfoque va asociado a una nueva nomenclatura. Hablamos de ABCD - Efermedad Crónica Basada en la Adiposidad-. Una denominación que señala la relación de la obesidad con el síndrome cardio-reno-metabólico. Es decir, hablamos de una alteración del funcionamiento de los órganos que puede dar lugar a eventos graves como un infarto o un ictus.

04.58 min Los estereotipos sobre la obesidad impiden entenderla

En los últimos años también se ha producido un avance en los tratamientos con el descubrimiento de fármacos. Un paso que es el resultado de la investigación para tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, el personal médico tiene claro que estos forman parte de una respuesta global. La responsable del Grupo de Trabajo de Estilos de Vida y Determinantes de Salud de la SEMG, Isabel Paúles, dice que se encuentra con pacientes que van pidiendo una medicación para adelgazar "sin tener en cuenta que tienen que hacer un cambio global".