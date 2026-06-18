Campaña de Osakidetza para prevenir y minimizar el VIH y las infecciones de transmisión sexual en Euskadi

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) van al alza en Euskadi. Osakidetza alerta del elevado número de casos, especialmente en la incidencia de la clamidiasis, que se ha multiplicado por cuatro en una década. Ha pasado de los 31 casos casos por 100.000 habitantes en 2014 a más de 139 casos en 2025. El problema de la infección por clamidia es que no suele presentar síntomas. Se cura con antibióticos, pero si no se trata puede ocasionar graves problemas de salud.

La gonococia también crece, aunque la tendencia es a la estabilización, al igual que la sífilis. Según datos del departamento vasco de Salud, el año pasado se registraron en Euskadi 1.086 casos de clamidiasis, 1.834 de gonococia y 345 de sífilis. Lo más preocupante es que la mayoría de estas infecciones se dieron en personas jóvenes, de entre 20 y 34 años.

Detección tardía del VIH En cuanto al VIH, el año pasado se realizaron en el País Vasco 95 nuevos diagnósticos, lo que supone una tasa de 4,2 casos por 100.000 habitantes. La cifra se mantiene estable, y se detecta de forma mayoritaria en hombres con una edad media de 38,9 años. Todas las personas afectadas tienen acceso al tratamiento antirretroviral, pero el 61 por ciento de las infecciones se diagnostican de forma tardía. Tanto el VIH como las ITS tienen un alto impacto en la salud de la población. Por eso, desde Osakidetza insisten en que no hay que bajar la guardia. Y se pone el acento en el diagnóstico y el tratamiento precoz como factores fundamentales para lograr una buena calidad de vida. Las pruebas se pueden realizar tanto en los centros de Atención Primaria como en las consultas de ITS de referencia, las farmacias o las entidades comunitarias. Desde Euskalsida insisten en que las personas sexualmente activas se hagan las pruebas diagnósticas al menos una vez al año.