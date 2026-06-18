Campaña de Osakidetza para prevenir y minimizar el VIH y las infecciones de transmisión sexual en Euskadi
- Crecen los casos de gonococia, sífilis y especialmente de clamidiasis entre la población joven
- La campaña de prevención 'Practica el sex-care' insiste en la importancia del autocuidado
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) van al alza en Euskadi. Osakidetza alerta del elevado número de casos, especialmente en la incidencia de la clamidiasis, que se ha multiplicado por cuatro en una década. Ha pasado de los 31 casos casos por 100.000 habitantes en 2014 a más de 139 casos en 2025. El problema de la infección por clamidia es que no suele presentar síntomas. Se cura con antibióticos, pero si no se trata puede ocasionar graves problemas de salud.
La gonococia también crece, aunque la tendencia es a la estabilización, al igual que la sífilis. Según datos del departamento vasco de Salud, el año pasado se registraron en Euskadi 1.086 casos de clamidiasis, 1.834 de gonococia y 345 de sífilis. Lo más preocupante es que la mayoría de estas infecciones se dieron en personas jóvenes, de entre 20 y 34 años.
Detección tardía del VIH
En cuanto al VIH, el año pasado se realizaron en el País Vasco 95 nuevos diagnósticos, lo que supone una tasa de 4,2 casos por 100.000 habitantes. La cifra se mantiene estable, y se detecta de forma mayoritaria en hombres con una edad media de 38,9 años. Todas las personas afectadas tienen acceso al tratamiento antirretroviral, pero el 61 por ciento de las infecciones se diagnostican de forma tardía.
Tanto el VIH como las ITS tienen un alto impacto en la salud de la población. Por eso, desde Osakidetza insisten en que no hay que bajar la guardia. Y se pone el acento en el diagnóstico y el tratamiento precoz como factores fundamentales para lograr una buena calidad de vida. Las pruebas se pueden realizar tanto en los centros de Atención Primaria como en las consultas de ITS de referencia, las farmacias o las entidades comunitarias. Desde Euskalsida insisten en que las personas sexualmente activas se hagan las pruebas diagnósticas al menos una vez al año.
Importancia del autocuidado
'Practica el sex-care' es la campaña que ha presentado el Gobierno Vasco para minimizar el impacto de las ITS y el VIH. Una campaña basada en la prevención y la educación sexual, con especial importancia del autocuidado. Todo ello con un enfoque positivo y respetuoso, alejado de miedos y culpas. Porque la prevención, aseguran desde Osakidetza, es la herramienta más eficaz para detener el aumento de casos y proteger la salud sexual a largo plazo. Y un tratamiento precoz implica una buena calidad de vida.
El departamento de Salud del Gobierno Vasco ha anunciado una convocatoria de ayudas para las entidades de iniciativa social que desarrollan programas de prevención del VIH y las ITS. También continúa con el programa para proporcionar jeringuillas estériles a las personas que se inyectan drogas. Además, desde 2019 se ha incluido la indicación de la profilaxis pre exposición para personas que no tienen el VIH pero sí un alto riesgo de infectarse, como hombres que tienen sexo con hombres o mujeres en situación de prostitución. Todas estas medidas están destinadas a reducir el número de casos y mejorar la calidad de vida. Pero también a combatir el estigma y la discriminación.