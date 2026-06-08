Sanidad presenta una hoja de ruta hasta 2030 para frenar el aumento de las infecciones de transmisión sexual

El ministerio de Sanidad ha presentado este lunes una hoja de ruta hasta 2030 para frenar el aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en España.

Esta estrategia, junto al Informe de Vigilancia Epidemiológica 2024 elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, han sido presentados en las 'Jornada de sensibilización y actualización en materia de infecciones de transmisión sexual (ITS)' que ha clausurado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Los datos recogidos en el informe muestran una tendencia ascendente desde comienzos de la década de 2000 y alcanzó en 2024 uno de sus niveles más elevados.

La ministra ha definido la Hoja de Ruta 2026-2030 como “un documento ambicioso que busca ampliar las actuaciones del Ministerio frente a las ITS; es decir, busca ir a más para que las ITS vayan a menos”. El objetivo general de estas acciones es impulsar la eliminación del VIH y las ITS como problema de salud pública para el año 2030.

Más de 93.000 casos y afectación especial a hombres Concretamente, se notificaron más de 93.000 casos de las cuatro ITS principales sometidas a vigilancia en 2024. La primera es la gonocócica: con 37.257 casos, una tasa de 76,63 por 100.000 habitantes y un incremento anual del 28,9% entre 2020 y 2024. Le sigue la chlamydia trachomatis, con 41.918 casos. Es la más frecuente y registra un aumento del 19,6% en el periodo 2016-2024. La tercera es la sífilis, que alcanzó los 11.930 casos, con una tendencia ascendente del 19,4% entre 2021 y 2024; y la cuarta, la linfogranuloma venéreo (LGV). De ella, se notificaron 1.996 casos, mayoritariamente en hombres. Ante esta situación, la ministra ha señalado que el incremento de los diagnósticos responde a una combinación de factores, entre ellos cambios en los comportamientos sexuales y en las formas de relación, así como a la mejora de la vigilancia epidemiológica y del acceso a las pruebas diagnósticas. La mayoría de los diagnósticos se producen en adultos jóvenes, con una afectación superior en hombres que en mujeres en todas las ITS. La excepción es la clamidia, donde la proporción de mujeres menores de 25 años es elevada. Las infecciones de transmisión sexual se disparan: el doble de casos de clamidia, gonorrea y sífilis que en 2021 Lucía Montilla