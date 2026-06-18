Belarra quiere derrotar a Ayuso en Madrid: "Hay que pararle los pies al PP donde es más fuerte"
- La candidata de Podemos a las elecciones madrileñas 2027 quiere "volver a poner a la izquierda en pie"
- Cree que la situación "pinta muy mal para Zapatero y eso implica al Gobierno y Pedro Sánchez"
A varios meses de la cita con las urnas en la Comunidad de Madrid, la que será candidata de Podemos, Ione Belarra, ha entrado en modo campaña. La secretaria general de la formación se dispone a arrebatar a la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el bastón de mando. E insiste en que su proyecto "no es para todos los madrileños, sino para los barrios que siempre han quedado los últimos, haya gobernado quien haya gobernado".
La secretaria general de Podemos ha explicado, en una entrevista en Las Mañanas de RNE, que se presenta en Madrid "porque creo que Ayuso y el PP de Madrid son el núcleo irradiador de la derecha en España". Para ella, "Madrid es el laboratorio con el que se experimenta en las políticas neoliberales más salvajes, más violentas, más agresivas contra la gente". "Todo es difícil en esta comunidad", ha continuado, por lo que "necesitamos pararle los pies al PP donde es más fuerte, que es en la Comunidad de Madrid".
“🔴ENTREVISTA | Ione Belarra (@ionebelarra ), secretaria general de @PODEMOS— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 18, 2026
🗣️"La gente, incluso la que vota a Ayuso, son muchísimo mejor que sus gobernantes, que son indecentes. Son la peor derecha que hay en España y son malas personas."
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Montero, "la que mejor puede volver a poner a la izquierda en pie"
Con Belarra centrada en la Comunidad de Madrid, la eurodiputada Irene Montero será la candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno: "Pensamos que es la persona que mejor puede hacer el trabajo que hay que hacer para volver a poner a la izquierda en pie", y es una propuesta que "estaba esperando la gente".
Para conseguirlo anima a la unión de la izquierda: "En España hace falta una izquierda fuerte, igual que en Europa", y se ha referido a la propuesta de unidad de ese espacio político lanzada por Gabriel Rufián. Belarra cree que daría "esperanza y horizonte de futuro a mucha gente de izquierdas que está huérfana", por lo que "es un camino a recorrer". Montero y Rufián son, según Belarra "dos personas que realmente han demostrado valentía, compromiso y que están dispuestas a llegar hasta el final para hacer lo que hay que hacer para que las cosas cambien en este país".
Preguntada por una posible unión más amplia de la izquierda, Belarra ha señalado que "me preocupa el exceso de protagonismo de las organizaciones políticas y de determinadas prácticas que han reinado en los últimos años con la operación Sumar, pero que ha demostrado que no han servido para cambiar las cosas". En este sentido, según Belarra, "hay que poner los objetivos políticos antes que la organización", algo que Podemos, asegura "vamos a hacer siempre".
La secretaria general de Podemos pide una reflexión, porque cree que "haber permitido que durante esta legislatura solo mande el PSOE" ha traído "rearme, especulación con la vivienda y corrupción".
No se pronuncia sobre un posible adelanto electoral
A pesar de que se le ha preguntado varias veces si era partidaria de un adelanto electoral, Belarra no ha querido responder: "Es una prerrogativa del presidente del Gobierno". Aunque la respuesta no ha estado exenta de críticas: "Sánchez ha demostrado que va a tomar esa decisión por cuestiones estrictamente personales y partidistas".
En todo caso, según Belarra "al Gobierno se le ha puesto muy cuesta arriba la legislatura y es la consecuencia de haber decepcionado la confianza de la ciudadanía", ya que en su opinión, "esperaban algo más parecido a la pasada, en que Podemos estaba en el gobierno y hubo avances".
Respecto a la situación de José Luis Rodríguez Zapatero, que este miércoles prestó declaración por el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, Belarra asegura que el expresidente "hizo lo único que puede hacer persona con acusaciones tan graves: declaró su inocencia". El problema, desde su punto de vista, es que lo que se ha ido conociendo "hace que muchos piensen que pinta muy mal para Zapatero y eso implica al Gobierno y Pedro Sánchez, porque han atado su futuro al de Zapatero".