Belarra quiere derrotar a Ayuso en Madrid: "Hay que pararle los pies al PP donde es más fuerte"

A varios meses de la cita con las urnas en la Comunidad de Madrid, la que será candidata de Podemos, Ione Belarra, ha entrado en modo campaña. La secretaria general de la formación se dispone a arrebatar a la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el bastón de mando. E insiste en que su proyecto "no es para todos los madrileños, sino para los barrios que siempre han quedado los últimos, haya gobernado quien haya gobernado".

La secretaria general de Podemos ha explicado, en una entrevista en Las Mañanas de RNE, que se presenta en Madrid "porque creo que Ayuso y el PP de Madrid son el núcleo irradiador de la derecha en España". Para ella, "Madrid es el laboratorio con el que se experimenta en las políticas neoliberales más salvajes, más violentas, más agresivas contra la gente". "Todo es difícil en esta comunidad", ha continuado, por lo que "necesitamos pararle los pies al PP donde es más fuerte, que es en la Comunidad de Madrid".

“🔴ENTREVISTA | Ione Belarra (@ionebelarra ), secretaria general de @PODEMOS



🗣️"La gente, incluso la que vota a Ayuso, son muchísimo mejor que sus gobernantes, que son indecentes. Son la peor derecha que hay en España y son malas personas."



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Montero, "la que mejor puede volver a poner a la izquierda en pie" Con Belarra centrada en la Comunidad de Madrid, la eurodiputada Irene Montero será la candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno: "Pensamos que es la persona que mejor puede hacer el trabajo que hay que hacer para volver a poner a la izquierda en pie", y es una propuesta que "estaba esperando la gente". Para conseguirlo anima a la unión de la izquierda: "En España hace falta una izquierda fuerte, igual que en Europa", y se ha referido a la propuesta de unidad de ese espacio político lanzada por Gabriel Rufián. Belarra cree que daría "esperanza y horizonte de futuro a mucha gente de izquierdas que está huérfana", por lo que "es un camino a recorrer". Montero y Rufián son, según Belarra "dos personas que realmente han demostrado valentía, compromiso y que están dispuestas a llegar hasta el final para hacer lo que hay que hacer para que las cosas cambien en este país". Belarra anuncia que será la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid: "Necesitamos una alternativa a Ayuso" Preguntada por una posible unión más amplia de la izquierda, Belarra ha señalado que "me preocupa el exceso de protagonismo de las organizaciones políticas y de determinadas prácticas que han reinado en los últimos años con la operación Sumar, pero que ha demostrado que no han servido para cambiar las cosas". En este sentido, según Belarra, "hay que poner los objetivos políticos antes que la organización", algo que Podemos, asegura "vamos a hacer siempre". La secretaria general de Podemos pide una reflexión, porque cree que "haber permitido que durante esta legislatura solo mande el PSOE" ha traído "rearme, especulación con la vivienda y corrupción".