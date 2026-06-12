Ione Belarra, condenada a indemnizar con 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle "corrupto"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido condenada por un juzgado madrileño a indemnizar al juez Manuel García Castellón por llamarle "corrupto". El auto considera que Belarra perjudicó el honor del magistrado tras calificarle de esa manera a través de las redes sociales.

“🔴Ione Belarra, secretaria general de Podemos, tendrá que indemnizar al juez Manuel García-Castellón por llamarle corrupto



▪️La justicia considera que vulnera el derecho al honor del magistrado y obliga a Belarra a pagar 9.000 euros y subir la sentencia a redes sociales… pic.twitter.com/ewGr3K87bv“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 12, 2026

El primer comentario que denunció el magistrado fue publicado el 2 de septiembre de 2024, cuando se hizo efectiva su jubilación. "Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción, algunas gracias al PSOE. Vergüenza", publicó Belarra.

En la sentencia de la plaza 45 de la sección civil del tribunal de instancia de Madrid, el magistrado considera que esas declaraciones de la secretaria general de los morados en la red social X, generaron al juez jubilado "un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros", frente a los 350.000 que pedía el demandante.

Además Belarra deberá difundir el contenido de la sentencia en su perfil de X en la que se produjo la intromisión en el derecho al honor, o en otro medio con semejantes características.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)