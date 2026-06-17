Pedro Monty, el pianista extremeño que ha participado en la misa del papa León XIV en Madrid
- El pianista ya tocó ante Benedicto XVI en las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011
- Música de un pianista extremeño al inicio de la pandemia
La misa que León XIV ha dado en la madrileña plaza de Cibeles ha tenido banda sonora extremeña. El músico Pedro Monty ha tocado el piano durante la celebración litúrgica y la procesión que se realizó el pasado 7 de junio en la capital de España ante miles de fieles llegados de todo el país.
Un momento muy especial para Pedro Monty
El pianista de Montijo reconoce que tocar ante un papa es una experiencia muy especial. “Lo que más me impresionó es el silencio que tenían las miles de personas que estaban allí”. Un honor para Pedro Monty, pero también una responsabilidad como músico.
Y eso que no era la primera vez que el extremeño tocaba ante un pontífice. Ya lo hizo ante Benedicto XVI en las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebraron en Madrid en 2011. En aquella ocasión tuvo que superar un casting para participar en la misa. Ahora los organizadores se pusieron en contacto con él para que tocara en la eucaristía.
“En esta ocasión lo he disfrutado más. La primera vez iba muy nervioso“
Esta experiencia le ha llevado para vivir la misa de una manera más tranquila. “En esta ocasión lo he disfrutado más. La primera vez iba mucho más nervioso.” Un repertorio musical en el que sonaron dos escolanías formadas por más de 400 personas, acompañadas por una orquesta sinfónica. Ese fue uno de los momentos más emotivos.
Himno del Mundial de Fútbol
Además de esta participación en un evento histórico como la visita de León XIV a España, Pedro Monty ha compuesto una canción dedicada al Mundial de Fútbol. Junto a Alfonso Calvo, ha creado la canción ‘Una sola voz’, un himno oficial de esta competición.
Esta canción ha tenido una gran acogida. Le pone voz la cantante peruana Carla Graciela que reside en la localidad extremeña de Casar de Cáceres. Además, ‘Una sola voz’ va a ser la sintonía de un programa deportivo de la televisión mexicana durante la celebración del Mundial.