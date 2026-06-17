Pedro Monty, el pianista extremeño que ha participado en la misa del papa León XIV en Madrid

La misa que León XIV ha dado en la madrileña plaza de Cibeles ha tenido banda sonora extremeña. El músico Pedro Monty ha tocado el piano durante la celebración litúrgica y la procesión que se realizó el pasado 7 de junio en la capital de España ante miles de fieles llegados de todo el país.

Un momento muy especial para Pedro Monty

Pedro Monty, músico extremeño, en el Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz

El pianista de Montijo reconoce que tocar ante un papa es una experiencia muy especial. “Lo que más me impresionó es el silencio que tenían las miles de personas que estaban allí”. Un honor para Pedro Monty, pero también una responsabilidad como músico.

Y eso que no era la primera vez que el extremeño tocaba ante un pontífice. Ya lo hizo ante Benedicto XVI en las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebraron en Madrid en 2011. En aquella ocasión tuvo que superar un casting para participar en la misa. Ahora los organizadores se pusieron en contacto con él para que tocara en la eucaristía.

“En esta ocasión lo he disfrutado más. La primera vez iba muy nervioso“

Esta experiencia le ha llevado para vivir la misa de una manera más tranquila. “En esta ocasión lo he disfrutado más. La primera vez iba mucho más nervioso.” Un repertorio musical en el que sonaron dos escolanías formadas por más de 400 personas, acompañadas por una orquesta sinfónica. Ese fue uno de los momentos más emotivos.