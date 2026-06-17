Naranjito y el resto de nuestros recuerdos del Mundial de Fútbol España 82 reunidos en un libro

Ya han pasado 44 años de aquel inolvidable Mundial de Futbol España 82, que se celebró del 13 de junio al 11 de julio y que fue el primer gran acontecimiento internacional que se organizó en Democracia. Y para el que se inauguró Torrespaña, el popular Pirulí, desde donde escribo este artículo. Participaron 24 selecciones frente a las 48 que juegan en el actual Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y aunque la selección española no hizo un gran papel, muchos seguimos recordándolo por el merchandising que originó, sobre todo, lo relacionado con su inolvidable mascota, Naranjito. Ahora Vicente Pizarro (¡Andá!, la merienda…, Barajas infantiles, ¿Quieres un chicle?) recoge en un libro: Mundial 82. Naranjito, recuerdos y coleccionables (Diábolo ediciones), todos esos objetos que hoy son muy buscados por los coleccionistas.

"En general tenemos un recuerdo muy bueno del único mundial que se ha celebrado, por ahora, en nuestro país -asegura Vicente-. El Mundial 82 se recuerda con mucha nostalgia entre todos los que lo vivimos ese verano deportivo cualquiera que fuera nuestra edad. A mi me pilló con 11 años y te puedes imaginar qué si el fútbol era el deporte más practicado en nuestro país, entre todos los chavales, en el 82 estábamos todo el día en la calle y en el patio del colegio dándole a la pelota".

"España se transformó de arriba abajo -añade-. Era muy importante dar una imagen de modernidad ante el mundo y de ser capaces de celebrar con todo el éxito posible un evento como la copa del mundo. Se actualizaron calles, campos de fútbol, vías de comunicación, se intentaron ocultar durante ese período la crisis política y económica que sufría en España en esos años, junto con las amenazas terroristas de la banda ETA que amenazaba cada rincón de nuestra península. El esfuerzo de seguridad nacional fue tremendo".

"Por supuesto, como no podía ser de otra manera, todo el país se volcó con la selección española y la expectación era máxima. En cada bar, en el trabajo, en las casas, la frase que más se repetía era: “este año si que logramos pasar de cuartos”. Pero no fue así. España no logró pasar de cuartos ni de la segunda fase en el Mundial de 1982. Como selección anfitriona, el equipo español disputó una segunda ronda conformada por grupos de tres, quedando eliminada tras perder ante Alemania Federal (2-1) y empatar contra Inglaterra (0-0). La decepción fue clamorosa. El mundial ya no se vivió igual después de ese partido contra Alemania".

01.53 min El Mundial España 1982, un Mundial diferente

El primer gran evento global de la democracia Pero... ¿Cómo era esa España de la época? "El Mundial de España 1982 fue el primer gran evento global organizado en el país tras el restablecimiento de la democracia -nos explica Vicente-, funcionando como un caótico pero crucial escaparate de modernización. A nivel político y social, coincidió con el final de la Transición y el año del cambio de gobierno con la victoria del PSOE con Felipe González". "En un momento donde aún existía un fuerte clima de inseguridad política y amenaza terrorista, la selección española tuvo que entrenar en los Pirineos bajo una vigilancia permanente de la Guardia Civil debido a los temores de atentados de ETA". "Económicamente, el país atravesaba una fuerte crisis con alta inflación y desempleo, lo que elevó el coste de organizar el evento y generó importantes déficits y pérdidas millonarias. El despliegue de 14 ciudades sede y 17 estadios supuso una inversión desorbitada. Numerosos equipos de fútbol locales arrastraron graves problemas económicos durante años debido a la remodelación y duplicidad de estas infraestructuras", añade el autor. "A pesar de las sombras políticas y financieras, el Mundial sirvió para modernizar las infraestructuras de radiotelevisión del país (RTVE) y fomentar la llegada de turistas extranjeros, lo que impulsó la maltrecha economía española a largo plazo", concluye. 02.13 min Así es por dentro el Pirulí, la torre de comunicaciones de Madrid que cumple 40 años

Naranjito, el gran icono de la nostalgia ochentera El gran símbolo de ese Mundial 82 fue su mascota. "Naranjito -nos cuenta Vicente-, fue diseñado por los publicistas sevillanos María Dolores Salto y José María Martín Pacheco, de la agencia de publicidad Bellido. Su objetivo principal era huir de los tópicos tradicionales de España (como el toro o la flamenca). Ganaron un concurso organizado por la Real Federación Española de Fútbol entre más de 500 propuestas, llevándose un premio de un millón de pesetas a repartir". "En 1979, cuando se presentó el diseño, la acogida fue pésima -añade el autor-. Muchos críticos de arte y diseñadores lo consideraron "horroroso". Además, en su lanzamiento provocó un conflicto legal porque los creadores del programa de televisión Un, dos, tres... responda otra vez denunciaron el supuesto plagio de la famosa calabaza Ruperta". "Inicialmente, fue duramente criticado por expertos y medios, aunque más tarde se convirtió en un fenómeno de masas inolvidable", apostilla Vicente. Naranjito, la zarandeada mascota de España '82 "Pese a las críticas, la maquinaria publicitaria lo hizo omnipresente. Al celebrarse el Mundial de España 82 y emitirse la serie de dibujos animados Fútbol en Acción en televisión, el personaje se ganó el corazón del público infantil y de la sociedad, convirtiéndose en todo un icono generacional y comercial". "Naranjito se recuerda hoy como el gran icono de la nostalgia ochentera en España, habiendo superado las duras críticas iniciales para convertirse en un fenómeno cultural imborrable. Actualmente se ven por la calle muchas camisetas con su imagen en gente de todas las edades", concluye Vicente. 01.18 min 'Naranjito' cumple 30 años Naranjito protagonizó su propia serie de televisión de dibujos animados, Fútbol en acción. "Yo es una serie que recuerdo con mucho cariño, sobre todo la cabecera de entrada a cada capítulo -asegura Vicente-. Esos acordes ochenteros seguidos de la letra interpretada por el grupo infantil Nins, me predisponía a disfrutar de unas emocionantes aventuras de Naranjito y sus amigos defendiendo los valores deportivos del fútbol". "La serie -continúa el autor-, combinaba tramas de aventuras con lecciones didácticas que contaban con los guiones del legendario Alfredo Di Stéfano y la inconfundible voz de Matías Prats padre. Seguramente hoy en día no tendría tanta carga lectiva y quizá fuese más rápida en sus guiones con menos diálogos “ñoños”, se podría decir, pero para esa época en mi opinión, no estuvo tan mal". "Yo que para realizar el libro tuve que actualizarme y ver varios capítulos de la serie, la verdad es que siendo sincero no me saltaron las alarmas de que la serie hubiese envejecido mal. Incluso, he de decir que volví a echar unas risas en varias ocasiones y me trajeron gratos recuerdos de aquellos años. Cada vez que veo una serie de animación, me quito los ojos de adulto y me pongo los de cuando era niño que los tengo a buen recaudo", concluye. Conexión vintage Conexión Vintage - Fútbol: España 82 Ver ahora

¿Os acordáis de Sport Billy? Algunos recordaréis que naranjito no fue la única estrella futbolera de los dibujos animados de ese año. "Sport Billy fue un personaje animado de los años 70 y 80 creado originalmente en Europa y popularizado por una serie de televisión de la productora Filmation Associates -nos explica Vicente-. Su misión principal era viajar en el tiempo y a través de la galaxia para promover el trabajo en equipo, la amistad y el juego limpio deportivo. El personaje provenía del planeta Olimpo, un mundo gemelo a la Tierra situado al otro lado del Sol, poblado por seres atléticos con habilidades extraordinarias. Junto a sus amigos (la niña Lily y el perro parlante Willy), Sport Billy viajaba por el universo para salvar los deportes y derrotar a la malvada Reina Vanda, una villana que odiaba toda forma de juego limpio". "En 1982, Sport Billy cobró gran relevancia mundial al ser adoptado por la FIFA como la primera mascota oficial del juego limpio en la Copa del Mundo de España 82, incluso se entregaba un trofeo con su figura al equipo que demostraba la mejor conducta y deportividad durante el torneo". "Realmente la "competencia" entre Sport Billy y Naranjito no fue una rivalidad, sino una convivencia y una coincidencia histórica en el mundial de España. Ambos personajes compartieron protagonismo durante la Copa Mundial de la FIFA España 82, pero a nivel popular siempre destacó la simpatía de Naranjito y su más que amplio merchandising, mucho más abundante que el de Sport Billy", añade el autor. Página del libro 'Mundial 82. Naranjito, recuerdos y coleccionables' (Diábolo ediciones)

"Todos hicimos la colección de cromos" Otro fenómeno de la época fueron las colecciones de cromos de fútbol, algo que se sigue repitiendo en nuestros días con los cromos del Mundial 2026. "Los años 70 y 80 en España fueron especialmente productivos en álbumes y colecciones de cromos, sobre todo con temática futbolera -nos explica Vicente-. Comenzaba un mundial y no podía faltar el correspondiente álbum de la mítica marca de cromos italiana Panini. Por supuesto, todos hicimos la colección ese año del álbum del Mundial 82. Recuerdo qué para engancharnos a empezar esa interminable colección, venían a las puertas de los colegios para regalarte le álbum y varios sobres y así se aseguraban clientes. Esa misma táctica todavía la siguen utilizando, por lo que imagino que la fórmula les funciona 40 años después". "En los álbumes de principios de los 80, empezaron a popularizarse los cromos metalizados o con bordes brillantes para los escudos de los equipos y las plantillas estelares, que eran los más codiciados. Completar el álbum era un desafío. Había una media de unos 400 cromos o más en cada colección, lo que obligaba a los niños a intercambiar tacos enteros de cromos repetidos. Se hicieron famosos términos de intercambio como "Loten" (sí lo tengo) y "Noloten" (no lo tengo), o directamente el "cambio a pelo", nos explica Vicente. En cuanto a cómo se han revalorizado esas colecciones, Vicente nos comenta: "Yo recuerdo con mucho cariño el propio álbum oficial de Panini del mundial. El álbum Panini de España 82 es una de las colecciones de cromos más icónicas y valiosas de la historia de los mundiales. Marcó un punto de inflexión para Panini al expandirse el torneo a 24 selecciones nacionales. Esto obligó a crear una edición masiva y llena de estrellas que hoy en día es una pieza de culto para los coleccionistas de todo el mundo. Cromos como el de Maradona (su primer mundial), o el de Paolo Rossi se cotizan al alza". Cromo de Maradona del Mundial 82

Tebeos de Ibáñez y Forges Otra cosa que recordamos con mucho cariño son los tebeos de Ibáñez y Forges. "Mucha gente (poco seguidora del fútbol) se enteraba que iba a haber un mundial en su país, por los propios tebeos o cómics de Mortadelo y Filemón con los que el genio de Ibáñez nos deleitaba cada cuatro años -asegura Vicente-. Los cómics del Mundial 82 fueron un fenómeno cultural clave en España. Acercaron el evento masivo a la población infantil y juvenil mediante el humor, sirvieron como válvula de escape ante la tensión política y popularizaron de forma masiva a Naranjito, la mascota oficial". "Ibáñez publicó dos álbumes que fueron superventas, "n marcha el Mundial 82 y ¡Queda inaugurado el Mundial 82!. En sus historietas, Mortadelo y Filemón debían frustrar los disparatados planes de grupos terroristas ficticios (como P.E.P.A.), utilizando el torneo como telón de fondo para realizar una crítica sutil a los excesos organizativos y al mercantilismo del campeonato". Viñetas de 'En marcha el Mundial 82' (Penguin) "Forges a través de sus viñetas y álbumes especiales como Con ustedes... Forges 82, aportó un tono crítico, costumbrista y profundamente irónico. Sus inconfundibles personajes representaron el sentir de la calle, convirtiendo las aflicciones del aficionado medio y el fanatismo futbolero en un reflejo de la sociedad española de la época. Fue una mítica colección de cómics en formato revista publicada en España por la Editorial Ediciones Uve durante el año 1982, que hoy en día sólo se pueden encontrar en rastrillos de segunda mano o librerías de viejo", añade el autor. Portada de un fascículo de 'Con ustedes... Forges 82'

Las canciones: Plácido Domingo, Pepe Da Rosa o las Hurtado Otro tema fueron las canciones del Mundial España 82, empezando por el himno oficial. "El himno oficial del Mundial de España 1982 fue interpretado por el famoso tenor español Plácido Domingo. La canción se titulaba simplemente "El Mundial", era un pasodoble con letra de Alfredo Garrido y contó con el acompañamiento de una gran orquesta sinfónica. La elección de un tenor de tal relieve ya a sus 41 años para poner voz al himno oficial del Mundial, tenía como objetivo que hiciera llevar a través de su interpretación el nombre de España a todos los rincones del mundo, pese a que la canción era poco afortunada tanto en la letra, cargada de referencias tradicionales, como en su música. No fue, pues, 'El Mundial' un himno que pasó a la historia por su brillantez, como tampoco lo hizo por desgracia la selección española". "Hubo otros temas paralelos al himno oficial del mundial con más o menos éxito que marcaron el ambiente de aquel torneo celebrado en España. Un claro ejemplo fue "Sevillanas del Mundial 82", interpretadas por Pepe Da Rosa o Sabor Cuatro, que fueron muy populares en la radio española para animar el ambiente festivo del campeonato". "Las Hermanas Hurtado lanzaron en 1982 un disco de música cómica para animar a la selección española durante el Mundial. El tema principal fue «¡Viva España, vamos a ganar!», una divertida versión futbolera del clásico Funiculí Funiculá adaptada al español con la colaboración de Mariano Ozores y el actor Emilio Laguna. El Mundial 82 marcó un antes y un después en la vida de Las Hurtado (Paloma, Teresa y Fernanda) al impulsarlas al estrellato nacional. Su participación en programas y espacios de entretenimiento de aquella cita deportiva sirvió como su gran carta de presentación, convenciendo a Chicho Ibáñez Serrador para ficharlas como las míticas Tacañonas de Un, dos, tres", concluye Vicente. Página del libro 'Mundial 82. Naranjito, recuerdos y coleccionables' (Diábolo ediciones)

Otros recuerdos y juguetes Por supuesto, en el libro también se rescatan los numerosos juguetes surgidos a raíz del Mundial 82. "El universo de juguetes y recuerdos del Mundial de España 1982 es uno de los más icónicos, nostálgicos y extensos de la cultura pop española. La gran mayoría de estos objetos giran en torno a Naranjito, la famosa naranja vestida con la equipación de la selección española que se convirtió en un fenómeno absoluto de marketing", nos cuenta Vicente. "Juegos de mesa y rompecabezas, muñecos de goma y de peluche, muñecos a cuerda, álbumes de cromos, llaveros o pins, son entre otros muchos, los miles de artículos que inundaron tiendas, estanterías o escaparates. Muchos pasaron a la historia como si nada perdidos entre bolsas de plástico en los trasteros, fueron directos a la basura, o acabaron formando parte de montañas de cachivaches por los distintos rastrillos de nuestro país. Otros no, otros fueron los elegidos para pasar a la historia de la nostalgia y el coleccionismo llegando a ser piezas exclusivas de la cultura pop y de los buscadores de tesoros deportivos y de lo “vintage”. El álbum del Mundial 82 de Panini antes comentado, juegos de mesa de Naranjito, entradas originales de los partidos, balones originales, sellos y monedas conmemorativas, o algún que otro muñeco de la mascota oficial del mundial, son algunos ejemplos de artículos que dejó el propio mundial y que hoy en día se cotizan muy alto en páginas de coleccionismo". Página del libro 'Mundial 82. Naranjito, recuerdos y coleccionables' (Diábolo ediciones)