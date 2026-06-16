Una fragata rusa dispara tiros de advertencia cerca de un yate en el canal de la Mancha

Los marineros de un buque de guerra ruso han disparado tiros de advertencia en las inmediaciones de un yate civil registrado en el Reino Unido, que navegaba a unos 450 metros de distancia en el canal de la Mancha, cerca de la Isla de Wight y la costa de Normandía, según han informado medios británicos. No se han reportado heridos ni daños materiales.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha comunicado que están investigando los informes sobre el incidente, sin ofrecer más detalles.

Los medios señalan como autora de los disparos a la fragata Almirante Grigorovich, y apuntan que estos se han producido sobre las 11:40 horas (12:40 en horario peninsular español). Según la agencia estatal rusa RIA Novosti, el yate ha cambiado inmediatamente de rumbo y ha continuado alejándose del buque una vez se produjeron los tiros.

Más tarde, el Ministerio de Defensa Ruso ha publicado su versión, y ha alegado que el buque de guerra ha disparado debido a que el yate se aproximaba siguiendo una trayectoria considerada peligrosa. Los tripulantes intentaron establecer contacto por radio con la embarcación, pero tras varios intentos fallidos decidieron lanzar el "aviso".

Los buques de guerra rusos que atraviesan el canal de la Mancha son vigilados habitualmente por la Marina Real británica. En este caso, el Admiral Grigorovich estaba siendo monitorizado por el patrullero HMS Mersey, mientras que una embarcación auxiliar ha sido enviada al yate para recabar información sobre lo ocurrido.

Según las fuentes, este suceso no tendría relación con el abordaje el pasado domingo del petrolero ruso SMYRTOS por parte de las autoridades británicas.

En esa ocasión, la Marina Real interceptó un petrolero supuestamente perteneciente a la llamada 'flota fantasma' de Rusia, los barcos que emplea el Kremlin para evadir sanciones internacionales por la guerra de Ucrania. Un tipo de operación habitual, pero de la que hasta ese momento Reino Unido no se había encargado.