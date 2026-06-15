Los mineros de TYC Narcea acampan en el centro de Oviedo

Los mineros de TYC Narcea ya están acampados en el Paseo de los Álamos de Oviedo. Han elegido esa ubicación, en el Campo San Francisco, por la cercanía las sedes Presidencia y la dirección general de Minas. Carlos Menéndez, delegado de personal, espera que su presencia allí haga posible una reunión con Adrián Barbón, de quién espera desde hace días una respuesta a su petición de reunión.

Precisamente, el Presidente del Principado, es junto al director general de Minas y la directora del Instituto de Transición Justa, protagonista de las lonas con mensajes reivindicativos que han colgado junto a tienda de campaña en la que dormirán. El objetivo es presionarles para que se apruebe cuanto antes el proyecto de explotación.

A las nueve de la mañana ya estaban instalados. Cada día, dos o tres mineros pasarán allí la jornada informando a todo aquel que se interese por su situación y pernoctarán allí. Los relevos serán a las seis de la tarde. Serán sus compañeros y familiares los que les llevarán la comida.