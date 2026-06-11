TYC Narcea y Mina Miura: dos plantillas a la espera de una decisión del Principado

Tras la revisión el martes por la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, los trabajadores de TYC Narcea vuelven a trabajar en el mantenimiento de la rampla de la mina de Veiga de Rengos donde tuvo lugar el accidente de noviembre.

Para esas labores quedarán doce trabajadores después de que el próximo jueves entre en vigor el Expediente de Regulación de Empleo por el que saldrán cincuenta y seis. Otra día clave de la semana que viene será el lunes 15. Nueva fecha para la Asamblea Permanente en Oviedo. En turnos de 24 horas, los mineros de Veiga de Rengos, rotarán en grupos de tres, en el Paseo de los Álamos, junto al Campo San Francisco.

Es una medida de presión para dos administraciones. Por un lado, que el Instituto por la Transición Justa resuelva pronto si la empresa tiene que devolver las ayudas. Y, por otro, a la Dirección General de Minas para que saque a opinión pública el proyecto de explotación. Paso previo necesario para su aprobación y el regreso al trabajo.