TYC Narcea y Mina Miura: dos plantillas a la espera de una decisión del Principado
- Los trabajadores de TYC Narcea presionarán al Principado con un Asamblea Permanente en Oviedo para que apruebe el proyecto de explotación
- Los mineros de Tormaleo esperan que Minas retire la concesión a la empresa de Fernando Martínez para acelerar el concurso de acreedores.
Tras la revisión el martes por la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, los trabajadores de TYC Narcea vuelven a trabajar en el mantenimiento de la rampla de la mina de Veiga de Rengos donde tuvo lugar el accidente de noviembre.
Para esas labores quedarán doce trabajadores después de que el próximo jueves entre en vigor el Expediente de Regulación de Empleo por el que saldrán cincuenta y seis. Otra día clave de la semana que viene será el lunes 15. Nueva fecha para la Asamblea Permanente en Oviedo. En turnos de 24 horas, los mineros de Veiga de Rengos, rotarán en grupos de tres, en el Paseo de los Álamos, junto al Campo San Francisco.
Es una medida de presión para dos administraciones. Por un lado, que el Instituto por la Transición Justa resuelva pronto si la empresa tiene que devolver las ayudas. Y, por otro, a la Dirección General de Minas para que saque a opinión pública el proyecto de explotación. Paso previo necesario para su aprobación y el regreso al trabajo.
Los mineros de Miura esperan un concurso de acreedores
Y en otro conflicto laboral, el de Mina Miura, la plantilla espera que un nuevo propietario se haga cargo de la empresa. Explica su portavoz, José María Pérez Pereira, que eso pasa porque se retire la concesión. Si el Principado quita el permiso para explotar la mina, los trabajadores esperan que se active el concurso de acreedores y otra compañía se haga cargo de la explotación.
Mientras, se siguen celebrando los juicios de los trabajadores contra Fernando Martínez, el propietario, por los impagos que duran ya un año. Esperan que se falle su despido para, al menos, cobrar la indemnización.