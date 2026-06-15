Comienza la Operación Paso del Estrecho y por primera vez con controles biométricos en frontera
- Está previsto que se superen los 3,5 millones de pasajeros y los 850 mil vehículos, un 3% más que el año anterior
- Se espera cifras récord de transito entre Europa y el norte de África desde el 15 de junio al 15 de septiembre
Ya está en marcha desde este lunes, 15 de junio, la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026. Es el Plan Especial que el Ministerio del Interior para facilitar el viaje de un gran número de personas residentes en Europa que aprovechan sus vacaciones para visitar sus países de origen en el norte de África. Este año se inicia con la previsión de volver a batir récords de viajeros y vehículos, además tiene como novedad la implantación del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), que incorpora controles biométricos. Este sistema digital, presente ya en 29 países europeos, sustituye el sellado manual de pasaportes y registra de forma automática las huellas dactilares e imagen facial de todos los viajeros extracomunitarios.
El Ministerio de Interior ha enviado un mensaje de tranquilidad y puesto en valor la cooperación con Marruecos y el refuerzo de medios y personal de la Policía Nacional para que este nuevo sistema no ocasione trastornos en este tránsito. Ha advertido de que para evitar situaciones problemáticas en este estreno el reglamento europeo contempla la posibilidad de que se pueda volver al sistema manual anterior por un periodo de seis días y ha aclarado que se cuenta con dispositivos móviles para que las personas con movilidad reducida no tengan que salir del coche en los puertos para realizar estos controles biométricos.
El dispositivo permanecerá activo hasta el 15 de septiembre y movilizará a más de 750 trabajadores para garantizar la fluidez y seguridad de uno de los mayores movimientos migratorios estacionales del mundo.
Se esperan batir el récord histórico de 2025 en viajeros y vehículos
Los responsables de la OPE, que este año cumplirá su 36 edición, cuentan con estimaciones de que en 2026 volverá a superarse en un 3 % los récord históricos que ya se batieron el año pasado, con el tránsito de 3,5 millones de personas y 850.000 vehículos en las 12.000 rotaciones de barcos que se produjeron entre la costa España y los puertos de Marruecos.
Los puertos de Algeciras y Tarifa, en Cádiz, absorben un 70 por ciento de este tránsito.
Los últimos días de julio y primeros de agosto, en la operación de salida, y los dos últimos fines de semana de agosto, en el regreso, serán las jornadas "puntas" de este transito de personas que trabajan y residen en Europa y vuelven a sus países de origen a pasar las vacaciones de verano.
Interior ha destacado que otro de los desafíos que afronta la OPE es prepararse para afrontar situaciones en las que se intensifiquen las temperaturas porque "la emergencia climática está alterando todo".