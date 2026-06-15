Comienza la Operación Paso del Estrecho y por primera vez con controles biométricos en frontera

Ya está en marcha desde este lunes, 15 de junio, la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026. Es el Plan Especial que el Ministerio del Interior para facilitar el viaje de un gran número de personas residentes en Europa que aprovechan sus vacaciones para visitar sus países de origen en el norte de África. Este año se inicia con la previsión de volver a batir récords de viajeros y vehículos, además tiene como novedad la implantación del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), que incorpora controles biométricos. Este sistema digital, presente ya en 29 países europeos, sustituye el sellado manual de pasaportes y registra de forma automática las huellas dactilares e imagen facial de todos los viajeros extracomunitarios.

El Ministerio de Interior ha enviado un mensaje de tranquilidad y puesto en valor la cooperación con Marruecos y el refuerzo de medios y personal de la Policía Nacional para que este nuevo sistema no ocasione trastornos en este tránsito. Ha advertido de que para evitar situaciones problemáticas en este estreno el reglamento europeo contempla la posibilidad de que se pueda volver al sistema manual anterior por un periodo de seis días y ha aclarado que se cuenta con dispositivos móviles para que las personas con movilidad reducida no tengan que salir del coche en los puertos para realizar estos controles biométricos.

El dispositivo permanecerá activo hasta el 15 de septiembre y movilizará a más de 750 trabajadores para garantizar la fluidez y seguridad de uno de los mayores movimientos migratorios estacionales del mundo.