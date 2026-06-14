La Feria del Libro cierra con un balance provisional de 7,26 millones y 600.000 visitantes, cifras inferiores a las de 2025
- Hasta el pasado jueves se ha registrado la venta de 430.845 ejemplares y una facturación de 7.260.000 euros
- La visita del papa León XIV ha podido influir en la menor afluencia de visitantes, ha dicho la directora de la feria
La Feria del Libro de Madrid (FLM) cierra este domingo su 85 edición con un balance provisional en facturación de 7,26 millones de euros y 600.000 visitantes, unas cifras inferiores a las provisionales del año pasado.
"Hemos competido con grandes acontecimientos de trascendencia histórica, como la visita del papa León XIV, y la advertencia repetida a los ciudadanos de que no se desplazasen al centro", ha dicho en rueda de prensa la directora de la FLM, Eva Orúe, que ha achacado a esta circunstancia el "considerable" descenso en las cifras, en relación al año anterior.
Orúe ha añadido que la facturación es 430.000 euros inferior a los datos provisionales de 2025 y ha reconocido que la última previsión meteorológica de la Aemet, que podría suponer el cierre de la feria a las 15:00 horas de este domingo, afectaría aún más a los datos de facturación y venta.
La directora ha insistido en que la alerta anunciada por la Aemet "ha trastocado los planes" de una "remontada" en el último fin de semana, si bien ha comentado que no se sabrá con certeza hasta la revisión de las 14:00 horas.
Los resultados definitivos se conocerán el 17 de junio, una vez incorporados los correspondientes a este último fin de semana. Orúe ha informado de que hasta las 21:00 horas del jueves 11 de junio (la feria comenzó el 29 de mayo) se ha registrado la venta de 430.845 ejemplares y una facturación de 7.260.000 euros.
Asimismo, el sistema de medición de afluencias utilizado por la organización ha contabilizado "algo menos de 600.000 visitantes con teléfono móvil" durante el periodo analizado.
En la edición de 2025 y según los datos provisionales, se vendieron 450.226 ejemplares y la afluencia fue de 604.695 visitantes.
Las memorias, eje temático de la edición de 2027
Según ha dicho Orúe, las primeras impresiones recogidas entre los expositores apuntan a una consolidación de los días laborables como jornadas especialmente relevantes para la compra de libros. Los fines de semana, en cambio, continúan concentrando las mayores afluencias de visitantes, especialmente en torno a las firmas de autores con mayor capacidad de convocatoria.
Orúe ha destacado la buena respuesta del público a la programación cultural desarrollada en los distintos pabellones y espacios de la feria. Los datos definitivos de asistencia a actividades se incorporarán al balance final de la edición.
Orúe ha explicado que las memorias, como eje temático de la 86 edición, coincide con el 60 aniversario de la feria en el Jardín del Buen Retiro y el 50 aniversario de la Asociación de Librerías de Madrid y de la Asociación de Editores de Madrid. El tema de la próxima edición nace, según Orúe, con voluntad de reflexionar sobre el papel que los distintos agentes del libro desempeñan en la conservación y transmisión de la memoria cultural.
Así, en 2027 las memorias iluminarán la feria y permitirán reflexionar sobre las múltiples formas en que las personas, las comunidades, las ciudades y la creación literaria construyen, conservan y transmiten sus relatos.
Por ello, el objetivo es que la feria aborde las memorias en plural: las personales y familiares, las literarias, las memorias de los territorios y las ciudades, las memorias colectivas que configuran las sociedades y las memorias que habitan en los propios libros.
En este recorrido ocuparán un espacio destacado las librerías, no solo como espacios de venta, sino también como lugares de encuentro, recomendación, conversación y transmisión cultural.
La 86 edición prestará atención especial a la relación que la feria mantiene con el parque de El Retiro, un espacio que forma parte de la memoria sentimental y cultural de varias generaciones de lectores.