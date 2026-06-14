La Feria del Libro cierra con un balance provisional de 7,26 millones y 600.000 visitantes, cifras inferiores a las de 2025

La Feria del Libro de Madrid (FLM) cierra este domingo su 85 edición con un balance provisional en facturación de 7,26 millones de euros y 600.000 visitantes, unas cifras inferiores a las provisionales del año pasado.

"Hemos competido con grandes acontecimientos de trascendencia histórica, como la visita del papa León XIV, y la advertencia repetida a los ciudadanos de que no se desplazasen al centro", ha dicho en rueda de prensa la directora de la FLM, Eva Orúe, que ha achacado a esta circunstancia el "considerable" descenso en las cifras, en relación al año anterior.

Orúe ha añadido que la facturación es 430.000 euros inferior a los datos provisionales de 2025 y ha reconocido que la última previsión meteorológica de la Aemet, que podría suponer el cierre de la feria a las 15:00 horas de este domingo, afectaría aún más a los datos de facturación y venta.

La directora ha insistido en que la alerta anunciada por la Aemet "ha trastocado los planes" de una "remontada" en el último fin de semana, si bien ha comentado que no se sabrá con certeza hasta la revisión de las 14:00 horas.

Los resultados definitivos se conocerán el 17 de junio, una vez incorporados los correspondientes a este último fin de semana. Orúe ha informado de que hasta las 21:00 horas del jueves 11 de junio (la feria comenzó el 29 de mayo) se ha registrado la venta de 430.845 ejemplares y una facturación de 7.260.000 euros.

Asimismo, el sistema de medición de afluencias utilizado por la organización ha contabilizado "algo menos de 600.000 visitantes con teléfono móvil" durante el periodo analizado.

En la edición de 2025 y según los datos provisionales, se vendieron 450.226 ejemplares y la afluencia fue de 604.695 visitantes.