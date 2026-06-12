La Junta de Extremadura pide a la Fiscalía realizar pruebas de edad a los menores extranjeros no acompañados

“Actuamos para cumplir la ley y en contra de la inmigración ilegal” ha precisado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Óscar Fernández Calle, sobre la petición que ha trasladado a la Fiscalía de Menores para poder realizar pruebas médicas a aquellos menores migrantes sobre los que existen dudas sobre su edad real.

Fernández Calle, consejero de Vox en el ejecutivo extremeño, ha indicado que con ellas se pretende “saber realmente quiénes de los menores que están en nuestro sistema de acogimiento es menor de edad, para que tengan la cobertura que la ley exige en cada caso”. Y añade que el sistema está “al límite” con 104 menores extranjeros en el sistema de acogida de nuestra comunidad autónoma.

¿A quiénes se harán las pruebas? “No se pretende que se hagan de forma indiscriminada”, ha aclarado el vicepresidente de la Junta. Serán reconocimientos médicos y pruebas biométricas en los casos en los que no haya garantías de que es un menor de edad, ya sea por falta de documentación o porque existan dudas sobre la veracidad de la misma. Las pruebas también se realizarán, ha indicado Fernández Calle, a aquellos que estaban en centros para adultos y se han declarado menores. En lo que va de año, según sus datos, se han dado ocho casos de este tipo, y más de una treintena en los dos años anteriores. A partir del momento en el que la Fiscalía de Menores autorice el permiso será la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Salud, la encargada de realizar los exámenes médicos correspondientes.