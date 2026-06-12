Cuba anuncia reformas económicas aperturistas en medio de las presiones de EE.UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado este viernes por sorpresa un amplio paquete de reformas económicas, que incluirán una ampliación de las actividades permitidas a las empresas privadas y la entrada de "nuevos actores" en el sector turístico en la isla. El anuncio llega en medio de la grave crisis económica que vive el país y el aumento de las presiones de Estados Unidos.

Díaz-Canel ha explicado que los cambios deben responder a "las exigencias de los tiempos actuales". "El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad", ha afirmado en declaraciones a medios cubanos difundidas por la televisión estatal .

Desde el inicio de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha endurecido su política hacia Cuba, con nuevas restricciones diplomáticas y económicas, entre ellas la amenaza de aranceles a cualquier país que le vendiera combustible a la isla, y que dejó de recibir crudo desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. el pasado 3 de enero. Este asedio petrolero que ha sumido al país en la peor crisis de su historia.