Cuba anuncia reformas económicas aperturistas en medio de las presiones de EE.UU.
- Las reformas incluirán una ampliación de las actividades permitidas a las empresas privadas en Cuba
- La isla vive una aguda crisis económica, en medio de las presiones de EE.UU.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado este viernes por sorpresa un amplio paquete de reformas económicas, que incluirán una ampliación de las actividades permitidas a las empresas privadas y la entrada de "nuevos actores" en el sector turístico en la isla. El anuncio llega en medio de la grave crisis económica que vive el país y el aumento de las presiones de Estados Unidos.
Díaz-Canel ha explicado que los cambios deben responder a "las exigencias de los tiempos actuales". "El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad", ha afirmado en declaraciones a medios cubanos difundidas por la televisión estatal .
Desde el inicio de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha endurecido su política hacia Cuba, con nuevas restricciones diplomáticas y económicas, entre ellas la amenaza de aranceles a cualquier país que le vendiera combustible a la isla, y que dejó de recibir crudo desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. el pasado 3 de enero. Este asedio petrolero que ha sumido al país en la peor crisis de su historia.
Medidas anunciadas
Díaz-Canel ha anunciado la apertura de más sectores de la economía a los actores no estatales. "Las actividades prohibidas (a las empresas privadas) se limitarán para que su ámbito de negocio sea lo más amplio posible" para "desarrollar la mayor cantidad de actividades, todo con reglas claras y dentro de la legalidad", ha explicado el mandatario.
También ha destacado la entrada de "nuevos actores" en el sector turístico, que fue uno de los motores del país y ahora es uno de los sectores más afectados por la crisis, tras la suspensión de operaciones anunciada por varias multinacionales hoteleras.
"No podemos pensar, en estos momentos, sólo en las grandes cadenas cuando muchas de ellas, por la presión del gobierno de los Estados Unidos, se han retirado del país", ha puntualizado Díaz-Canel.
El presidente cubano también ha indicado que se van a eliminar las importadoras, empresas estatales que intermedian obligatoriamente todo comercio exterior, para que este sector sea "más dinámico", así como "quitar trabas" para "incentivar la inversión extranjera directa".
Otro de los sectores que ha abordado ha sido el energético, uno de los más sensibles debido a la crisis de combustible del país. En ese sentido, Díaz-Canel ha manifestado la necesidad de incentivar las fuentes renovables de energías y ser "cada vez menos dependientes de la generación eléctrica con el uso de combustibles fósiles, teniendo en cuenta todo el impacto que tiene este criminal bloqueo energético en nuestro país, que en los últimos cinco meses nada más ha entrado un barco de petróleo a Cuba".
Por otro lado, Díaz-Canel también ha hablado de una reestructuración del aparato del Estado y de Gobierno, refieriéndose a "una reducción importante, no solo de ministerios, sino que hay una reducción importante también de cargos", lo que permitirá "un ahorro de gastos del Presupuesto, que van a quedar disponibles para apoyar programas sociales o para apoyar la reforma salarial".
"Creo que vamos a lograr entonces que tengamos un Estado, un Gobierno, organizaciones que tengan menos burocracia, que sean más dinámicas, con más capacidad de adaptación a las propias exigencias que tienen los tiempos actuales", ha destacado.