Sanidad digitaliza la retirada de medicamentos en las farmacias: "Adiós al cúter y la burocracia"
- La medida elimina el cupón precinto, el cartón que se cortaba en los medicamentos, para prevenir falsificaciones
- El Consejo de Ministros ha aprobado también un proyecto de Ley para las Organizaciones de Pacientes
El ya clásico gesto de cortar los troqueles de cartón de los medicamentos en las farmacias tiene los días contados. El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde este martes a la digitalización del sistema de verificación para la retirada y entrega de medicinas financiados por el Sistema Nacional de Salud a los pacientes.
"Decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de nuestros fármacos más segura, más moderna y más precisa", ha anunciado la titular del departamento, Mónica García, en una comparecencia de prensa tras la aprobación de la medida en el Consejo de Ministros.
Para García, "eliminar" el llamado "cupón precinto", un pequeño cartón que se recortaba de la caja del medicamento y se pegaba en un documento en farmacias, reforzará "las garantías frente a las falsificaciones" y mejorará la "trazabilidad". Ha asegurado, además, que con esta iniciativa, de la que no ha dado más detalles, se adapta el sistema español a los mecanismos europeos de seguridad en este área.
Reconocimiento jurídico de las asociaciones de pacientes
El Consejo de Ministros ha aprobado, asimismo, el proyecto de ley para reconocer jurídicamente a las asociaciones de pacientes, reforzando su participación en el desarrollo de políticas en el ámbito de la salud. "Cubre una luna jurídica", ha indicado la ministra de Sanidad.
Sobre el contenido de la norma, ha especificado que define por primera vez qué es y cómo debe ser una organización de pacientes: sin animo de lucro, con implantación más de una comunidad autónoma, con órganos de gobierno que incluyan a pacientes, familiares o cuidadores y con transparencia en la financiación e independencia para la rendición de cuentas, entre otras características. Se creará, asimismo, un censo estatal.
Además, ha continuado García, estas organizaciones tendrán derecho a tener la información necesaria (normas, estrategias, actuaciones, etc.) para la defensa de los intereses de sus pacientes; y a participar en la elaboración y evaluación de planes políticos en sus fases iniciales. "La voz de los pacientes es fundamental y va a permitir incorporar su experiencia", ha apuntado la titular de Sanidad, algo que será "complementario a la evidencia clínica".
Mónica García ha agregado que el objetivo final es que la participación que, en muchos casos ya hacen de manera informal, pase a ser "estable y garantizada". En este sentido, habrá una representación permanente de ocho representantes en el Consejo Consultivo de Salud.
García apunta a las comunidades para acabar con las huelgas de médicos
Preguntada sobre la Interterritorial de Salud que tendrá lugar este miércoles tras la aprobación del Estatuto Marco sanitario, Mónica García ha puesto la pelota en el tejado de las comunidades autónomas. "El Ministerio de Sanidad ha hecho su trabajo y ha puesto la primera piedra (...). Es el tiempo de las comunidades", ha señalado al recordar que son ellas las que tienen las competencias para atender a reivindicaciones de los sindicatos como las retribuciones de guardia.
"Las comunidades autónomas tienen la llave para eliminar esas huelgas: lo que no vamos a hacer es saltarnos la ley ni competencias. Las comunidades autónomas tienen la oportunidad de demostrar que van a poner de su parte para que las mejores de los profesionales se plasmen", ha concluido, mientras continúan las movilizaciones del personal sanitario.
Entre otros asunto, Sanidad ha asegurado también que solo una persona sigue haciendo cuarentena por hantavirus en el Hospital Gómez-Ulla de Madrid. El resto ya se les dio el alta la semana pasada y culminan su cuarentena en sus domicilios.