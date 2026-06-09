Sanidad digitaliza la retirada de medicamentos en las farmacias: "Adiós al cúter y la burocracia"

El ya clásico gesto de cortar los troqueles de cartón de los medicamentos en las farmacias tiene los días contados. El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde este martes a la digitalización del sistema de verificación para la retirada y entrega de medicinas financiados por el Sistema Nacional de Salud a los pacientes.

"Decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de nuestros fármacos más segura, más moderna y más precisa", ha anunciado la titular del departamento, Mónica García, en una comparecencia de prensa tras la aprobación de la medida en el Consejo de Ministros.

Para García, "eliminar" el llamado "cupón precinto", un pequeño cartón que se recortaba de la caja del medicamento y se pegaba en un documento en farmacias, reforzará "las garantías frente a las falsificaciones" y mejorará la "trazabilidad". Ha asegurado, además, que con esta iniciativa, de la que no ha dado más detalles, se adapta el sistema español a los mecanismos europeos de seguridad en este área.

Reconocimiento jurídico de las asociaciones de pacientes El Consejo de Ministros ha aprobado, asimismo, el proyecto de ley para reconocer jurídicamente a las asociaciones de pacientes, reforzando su participación en el desarrollo de políticas en el ámbito de la salud. "Cubre una luna jurídica", ha indicado la ministra de Sanidad. Sobre el contenido de la norma, ha especificado que define por primera vez qué es y cómo debe ser una organización de pacientes: sin animo de lucro, con implantación más de una comunidad autónoma, con órganos de gobierno que incluyan a pacientes, familiares o cuidadores y con transparencia en la financiación e independencia para la rendición de cuentas, entre otras características. Se creará, asimismo, un censo estatal. Además, ha continuado García, estas organizaciones tendrán derecho a tener la información necesaria (normas, estrategias, actuaciones, etc.) para la defensa de los intereses de sus pacientes; y a participar en la elaboración y evaluación de planes políticos en sus fases iniciales. "La voz de los pacientes es fundamental y va a permitir incorporar su experiencia", ha apuntado la titular de Sanidad, algo que será "complementario a la evidencia clínica". Mónica García ha agregado que el objetivo final es que la participación que, en muchos casos ya hacen de manera informal, pase a ser "estable y garantizada". En este sentido, habrá una representación permanente de ocho representantes en el Consejo Consultivo de Salud.