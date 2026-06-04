Asturias plantea ejercer el derecho preferente de compra de viviendas en zonas tensionadas y turísticas

El Gobierno de Asturias prevé reforzar su capacidad de intervención en el mercado inmobiliario mediante la creación de zonas de mercado restringido, un instrumento que permitirá al Principado ejercer el derecho preferente de compra sobre viviendas, edificios y solares situados en áreas de especial presión residencial.

La medida se incorporará a la futura Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita), que se encuentra en su fase final de elaboración y cuya aprobación por el Consejo de Gobierno está prevista para este mes antes de iniciar su tramitación parlamentaria.

Las zonas de mercado restringido podrán declararse en aquellos ámbitos considerados zonas de mercado tensionado o áreas turísticas protegidas. En estos espacios quedará suspendida la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico, así como las autorizaciones para cambios de uso de inmuebles residenciales.

La regulación también establecerá un régimen de tanteo y retracto a favor de la Administración autonómica. Esto obligará a comunicar al Principado cualquier operación de compraventa de solares, edificios completos o viviendas ubicados en estas áreas, permitiendo a la Administración adquirir los inmuebles con carácter preferente si iguala las condiciones de la oferta.

Más vivienda pública en zonas de alta demanda La futura normativa persigue preservar el parque residencial en aquellos municipios y barrios con mayores dificultades de acceso a la vivienda y facilitar la incorporación de inmuebles al patrimonio público. El mecanismo permitirá al Principado adquirir tanto solares como edificios o viviendas individuales en zonas donde habitualmente resulta difícil promover vivienda pública, como los centros urbanos consolidados, los núcleos turísticos o las áreas con una elevada demanda residencial. La medida se aplicará tanto a las zonas tensionadas y turísticas protegidas ya declaradas como a las que puedan reconocerse en el futuro.