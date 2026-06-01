El investigador Raúl Rabadán decide no asumir la dirección científica del CNIO

El investigador Raúl Rabadán ha decidido no asumir la dirección científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que actualmente atraviesa una situación de crisis. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha dado a conocer la renuncia de Rabadán en un comunicado. "Se trata de una decisión que este Ministerio respeta, pero que también lamenta", ha señalado.

Ante esta situación, el Ministerio ha anunciado que el próximo 8 de junio el Patronato estudiará medidas para garantizar "que las funciones propias de la dirección científica del CNIO están plenamente cubiertas".

Rabadán logró la dirección por unanimidad tras ser seleccionado el pasado 4 de septiembre por el concurso internacional lanzado por el CNIO, que comenzó el 10 de abril y al que optaron 25 personas. La previsión inicial era que Rabadán se incorporara al CNIO el pasado 1 de mayo.

La intención de Rabadán era liderar una etapa de renovación científica, institucional y organizativa "en un momento muy complejo para la institución". Su prioridad habría sido fortalecer lo que funciona y mejorar lo que puede mejorarse para abordar los retos actuales de la investigación del cáncer con las mejores herramientas, sin embargo finalmente ha optado por no asumir el cargo.