El investigador Raúl Rabadán decide no asumir la dirección científica del CNIO
- El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha comunicado que "respeta" su decisión aunque también la "lamenta"
- El 8 de junio, el Patronato estudiará medidas para garantizar que se cumplan la funciones del cargo
El investigador Raúl Rabadán ha decidido no asumir la dirección científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que actualmente atraviesa una situación de crisis. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha dado a conocer la renuncia de Rabadán en un comunicado. "Se trata de una decisión que este Ministerio respeta, pero que también lamenta", ha señalado.
Ante esta situación, el Ministerio ha anunciado que el próximo 8 de junio el Patronato estudiará medidas para garantizar "que las funciones propias de la dirección científica del CNIO están plenamente cubiertas".
Rabadán logró la dirección por unanimidad tras ser seleccionado el pasado 4 de septiembre por el concurso internacional lanzado por el CNIO, que comenzó el 10 de abril y al que optaron 25 personas. La previsión inicial era que Rabadán se incorporara al CNIO el pasado 1 de mayo.
La intención de Rabadán era liderar una etapa de renovación científica, institucional y organizativa "en un momento muy complejo para la institución". Su prioridad habría sido fortalecer lo que funciona y mejorar lo que puede mejorarse para abordar los retos actuales de la investigación del cáncer con las mejores herramientas, sin embargo finalmente ha optado por no asumir el cargo.
Crisis en el CNIO tras el cese de María Blasco
El CNIO lleva más de un año inmerso en una crisis que, entre otros, provocó el cese de María Blasco como directora científica y de Juan Arroyo como director gerente, quien fue sustituido por José Manuel Bernabé, quien a su vez renunció, después de conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general.
El pasado 10 de abril, el patronato ratificó por mayoría absoluta la candidatura de Cristina Navarro Enterría para la dirección de gerencia, convirtiéndose así en la primera mujer que se pone al frente de esta dirección en el citado organismo.
Este patronato se ha quedado sin entidades privadas. La primera en dejarlo fue la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), el pasado 9 de marzo. Luego lo hicieron la Fundación Cris Contra el Cáncer y la Fundación BBVA.
El CNIO también se enfrenta a las diligencias de investigación abiertas el pasado 26 de noviembre por la Fiscalía Anticorrupción, tras una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública por parte de ex altos cargos del área económica.
Un proyecto que contaba con un alto potencial transformador
El trabajo de Rabadán se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas.
En su momento fue seleccionado porque su proyecto tenía un alto potencial transformador para el centro. El comité de selección valoró su apuesta por aspectos esenciales para el futuro del CNIO, como la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías digitales y computacionales, el énfasis en mejorar la excelencia y el incremento de la transferencia e innovación. Asimismo, se destacó el objetivo de conseguir de forma efectiva la multidisciplinariedad y convergencia entre investigación básica, aplicada y clínica.
Rabadán es licenciado en Física y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Hasta la actualidad, ha trabajado como catedrático Gerald and Janet Carrus en la Universidad de Columbia en Nueva York (EE.UU.), donde era el director del Programa de Genómica Matemática y previamente fue director del Centro de Topología de la Evolución y Heterogeneidad del Cáncer. Anteriormente, fue investigador en el Institute for Advanced Study (IAS) en Princeton (EE.UU.) y en el CERN de Ginebra (Suiza).
Su trabajo científico se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos de cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas. Todo ello ha dado lugar a más de 200 publicaciones científicas revisadas por pares, incluidas revistas de alto factor de impacto ('New England Journal of Medicine', 'Nature', 'Science', 'Nature Biotechnology', 'Nature Genetics', 'Nature Medicine', 'Cell', entre otras).