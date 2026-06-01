Irán paraliza las negociaciones con Estados Unidos debido a los ataques israelíes en el Líbano

El equipo negociador de Irán ha suspendido este lunes el intercambio de mensajes con Estados Unidos debido a los ataques del las Fuerzas de Defensa Israelí contra el Líbano. Así lo ha informado la agencia de noticias iraní Tasnim, que ha asegurado que hasta que no se ponga fin a las hostilidades en el país árabe "no habrá diálogo".

Las autoridades iraníes han insistido en que el alto el fuego en vigor con EE.UU. desde el 8 de abril incluye el Líbano. Por lo tanto, los bombardeos que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha anunciado contra Beirut estarían quebrantando el acuerdo.

"El alto el fuego entre Irán y EE.UU. es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano", ha dicho en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

Asimismo, el Ejército de Estados Unidos ha interceptado dos misiles lanzados por Irán contra tropas del país norteamericano en Kuwait, según el Comando Central estadounidense.

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