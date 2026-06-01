Galicia acogerá la primera fábrica en Europa del fabricante chino de vehículos eléctricos MG
- MG invertirá en Galicia 200 millones de euros y creará más de 2.300 empleos
- La factoría se ubicará en la comarca de Ferrol (A Coruña)
El mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, SAIC Motor, dueño de la marca MG, ha anunciado que abrirá su primera fábrica europea en Galicia.
El proyecto, el primero en España de estas características, cuenta con un presupuesto inicial de 200 millones de euros y se prevé la creación de más de 2.300 empleos directos. Según la compañía, la previsión de producción anual es de 120.000 vehículos.
Las obras para la puesta en marcha de la fábrica se iniciarán en 2027 con el objetivo de que pueda estar operativa antes de que termine 2028.
Proyecto industrial estratégico para la Xunta de Galicia
El Gobierno gallego ha declarado esta planta como "proyecto industrial estratégico" según ha explicado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con lo que "se acelerarán los trámites" para la concesión de licencias.
El presidente gallego ha apuntado que aún queda "un trabajo largo y concienzudo" y ha expresado su agradecimiento al Gobierno central por su "implicación" y colaboración, que ha sido "ejemplar", ha dicho, para conseguir que Galicia recibiera la adjudicación de este proyecto.
El proyecto estará ubicado en la provincia de A Coruña a través de tres sedes conectadas. El puerto exterior de Ferrol se encargará del ensamblaje y los envíos, el polígono de Mandiá (también en Ferrol) albergará la industria auxiliar, y As Pontes funcionará como el centro logístico e industrial principal.
China fabricará en España para evitar los aranceles de la UE
La planta de Galicia ensamblará vehículos para esquivar los fuertes aranceles que la Unión Europea impone a los vehículos chinos. Al montar los vehículos directamente en España, la firma cumple con los requisitos de inversión y producción local. De este modo logra, que sus automóviles se consideren 100% europeos y queden, por tanto, exentos de estos impuestos extraordinarios que pueden ser superiores al 35%.
Más allá de las líneas de montaje, el complejo gallego integrará un avanzado centro de investigación y desarrollo. MG tiene la intención de establecer alianzas con universidades y proveedores tecnológicos locales para trabajar en la evolución de sistemas de conducción inteligente, energías limpias y sus baterías de nueva generación.