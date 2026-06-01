Galicia acogerá la primera fábrica en Europa del fabricante chino de vehículos eléctricos MG

El mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, SAIC Motor, dueño de la marca MG, ha anunciado que abrirá su primera fábrica europea en Galicia.

El proyecto, el primero en España de estas características, cuenta con un presupuesto inicial de 200 millones de euros y se prevé la creación de más de 2.300 empleos directos. Según la compañía, la previsión de producción anual es de 120.000 vehículos.

Las obras para la puesta en marcha de la fábrica se iniciarán en 2027 con el objetivo de que pueda estar operativa antes de que termine 2028.

Proyecto industrial estratégico para la Xunta de Galicia El Gobierno gallego ha declarado esta planta como "proyecto industrial estratégico" según ha explicado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con lo que "se acelerarán los trámites" para la concesión de licencias. El presidente gallego ha apuntado que aún queda "un trabajo largo y concienzudo" y ha expresado su agradecimiento al Gobierno central por su "implicación" y colaboración, que ha sido "ejemplar", ha dicho, para conseguir que Galicia recibiera la adjudicación de este proyecto. El proyecto estará ubicado en la provincia de A Coruña a través de tres sedes conectadas. El puerto exterior de Ferrol se encargará del ensamblaje y los envíos, el polígono de Mandiá (también en Ferrol) albergará la industria auxiliar, y As Pontes funcionará como el centro logístico e industrial principal.