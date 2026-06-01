La Audiencia pide información a Venezuela sobre De Juana Chaos y otros 13 etarras refugiados en el país latino
- Lo hace tras el "cambio político" en Venezuela que dio paso a la Presidencia de Delcy Rodríguez
- También libra otra comisión rogatoria a EE.UU. para que faciliten información sobre Hugo Armando Carvajal
La Audiencia Nacional ha librado una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Venezuela para que faciliten información sobre 14 miembros de ETA que en abril de 2025 residían en ese país y entre los que se encuentra José Ignacio de Juana Chaos.
En una resolución del pasado 19 de mayo, adelantada por El País, el magistrado expone que ha tomado esta decisión tras el "cambio político operado recientemente en Venezuela", en referencia a la detención de Nicolás Maduro el pasado mes de enero por parte de EE.UU. y la llegada a la Presidencia de Delcy Rodríguez. En su opinión, este cambio "permite inferir una colaboración" de las autoridades de Venezuela para localizar a los etarras que se encuentran en dicho país y sobre los que hay pendientes "reclamaciones judiciales" por atentados.
Además de sobre De Juana, el juez pide a las autoridades judiciales venezolanas "cuanta información posean" de José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo; Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Arbe, y su pareja, María Artola Echeverría; Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela, Txistu; José Ángel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontan, Javier Urruti Imaz, Asunción Arana Altuna, Olivia; Juan José Aristizábal Cortejarena, Manuel Asier Guridi Zaloña, Gari; Jesús María Huerta Fernández e Ignacio Echevarría Lanzábal.
El juez solicita a Venezuela información respecto a la vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización terrorista, labores de enlace, y grado de responsabilidad en el seno de este colectivo de 14 miembros de ETA.
Pide también información sobre Hugo Armando Carvajal
Además, libra otra comisión rogatoria a las autoridades judiciales de EEUU para que faciliten la documentación o información que se halle en el procedimiento judicial seguido contra el exdirector de Inteligencia Militar venezolana Hugo Armando Carvajal sobre los miembros de ETA huidos de la Justicia española residentes en Venezuela, y la vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización criminal.
En su escrito, el juez recuerda que el propio Ministerio Fiscal en su dictamen y en la querella inicial presentada considera que el Colectivo de Refugiados de la organización terrorista ETA habría tenido una dependencia orgánica de la dirección de la banda criminal que, a través de sus órganos de su estructura, haría un seguimiento sobre ellos, les prestaría asistencia jurídica y económica y mantendría un control sobre sus miembros.
Por ello, ve útil la investigación que propone la acción popular y considera que el cambio político en Venezuela permite inferir una colaboración para acceder a los datos solicitados, que pueden verse avalados por la declaración testifical del exdirector de Inteligencia Militar venezolana, actualmente en prisión en EEUU.