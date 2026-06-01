La Audiencia pide información a Venezuela sobre De Juana Chaos y otros 13 etarras refugiados en el país latino

La Audiencia Nacional ha librado una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Venezuela para que faciliten información sobre 14 miembros de ETA que en abril de 2025 residían en ese país y entre los que se encuentra José Ignacio de Juana Chaos.

En una resolución del pasado 19 de mayo, adelantada por El País, el magistrado expone que ha tomado esta decisión tras el "cambio político operado recientemente en Venezuela", en referencia a la detención de Nicolás Maduro el pasado mes de enero por parte de EE.UU. y la llegada a la Presidencia de Delcy Rodríguez. En su opinión, este cambio "permite inferir una colaboración" de las autoridades de Venezuela para localizar a los etarras que se encuentran en dicho país y sobre los que hay pendientes "reclamaciones judiciales" por atentados.

Además de sobre De Juana, el juez pide a las autoridades judiciales venezolanas "cuanta información posean" de José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo; Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Arbe, y su pareja, María Artola Echeverría; Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela, Txistu; José Ángel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontan, Javier Urruti Imaz, Asunción Arana Altuna, Olivia; Juan José Aristizábal Cortejarena, Manuel Asier Guridi Zaloña, Gari; Jesús María Huerta Fernández e Ignacio Echevarría Lanzábal.

El juez solicita a Venezuela información respecto a la vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización terrorista, labores de enlace, y grado de responsabilidad en el seno de este colectivo de 14 miembros de ETA.