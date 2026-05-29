"Le pones una sonrisa todos los días": Carmen, diagnosticada con esclerosis múltiple

Carmen Bermúdez, cordobesa que reside en Zaragoza desde hace tiempo, regala una sonrisa cálida y agradable a todas las personas que le rodean. Sus allegados dicen que es alegre, muy positiva y una luchadora resiliente. Además, a ella le gusta remarcar que le echa ganas a la vida. Ahora hace casi ya dos décadas que le diagnosticaron esclerosis múltiple.

Sufrió un primer brote, que no se trató, y cuando pasaba de los 40 años, resurgieron los síntomas: "tenía pérdida de fuerza en la pierna y en toda la parte derecha del cuerpo, también hormigueo". Los médicos no daban con lo que le pasaba, decían que estaba nerviosa, que tenía estrés. Cuando ingresó en el hospital, le realizaron una serie de pruebas y, entonces, recibió la noticia. "Al principio te quedas en shock, porque yo no conocía la enfermedad".

Durante su camino, ha pasado de tener que agarrarse a otras personas, a utilizar el andador y, en la actualidad, a la silla eléctrica, que le aporta bastante libertad. "Tienes dos caminos: o tiras para adelante, o no tiras. Le pones una sonrisa todos los días y te fijas límites, pero también la enfermedad te enseña: haces cosas que antes no hacías".

A día de hoy lleva cinco años viviendo en la residencia que gestiona FADEMA, la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple. Ahí utiliza su servicio de rehabilitación integral, con cerca de 40 profesionales de fisioterapia, logopedia o neuropsicología.

12.07 min Entrevista a Carmen Bermúdez y a Teresa Ferraz, de FADEMA

Cuidados y tratamientos Según la Sociedad Española de Neurología, al menos el 25% de los pacientes con esclerosis múltiple ingresan anualmente en el hospital debido a recaídas y más del 50% tienen una afectación importante que empeora considerablemente su calidad de vida. Se estima que en nuestro país cada familia destina una media de 7.442 euros al año para el cuidado en los estadios más precoces y hasta 18.647 euros en las fases más avanzadas. A ello hay que sumar que el 83% de las personas afectadas abandonan, prematuramente, su puesto de trabajo. La enfermedad no tiene cura, pero en el año 1.995 llegaron los primeros fármacos. Ahora los esfuerzos se centran en modificar la progresión de la discapacidad y personalizar mejor el tratamiento, explica Jesús Martín, jefe de sección de Neurología del Hospital Universitario Miguel Servet, donde se trabaja en varias líneas de investigación y ensayos. "Se abre un panorama alentador, exigente desde el punto de vista de la investigación, pero la situación con esta enfermedad va a cambiar de aquí a cinco o a diez años", revela Jesús Martín.

La importancia vital del diagnóstico precoz Las asociaciones demandan un diagnóstico precoz y preciso y subrayan que es fundamental derribar las barreras, siendo la más común la falta de conocimiento de los síntomas entre el público general y, también, entre los profesionales de la salud. "Es fundamental la mejora en el diagnóstico precoz porque, gracias a los tratamientos modificadores de la enfermedad, cuanto antes se diagnostica, antes se puede tratar, y menos discapacidad genera", destaca Teresa Ferraz, directora de FADEMA, en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebra cada 30 de mayo.