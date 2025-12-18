Día Nacional de la Esclerosis Múltiple: una de las principales causas de discapacidad en personas jóvenes

La esclerosis múltiple es de las enfermedades con más diagnóstico joven, dado que en la mayoría de los casos es pronosticada a personas menores de 40 años. De hecho, es ya una de las principales causas de discapacidad no traumática en personas jóvenes. En una enfermedad neurodegenerativa, la detección rápida es clave a la hora de aplicar los nuevos tratamientos con mayor eficacia y favorecer así una mejor calidad de vida durante más tiempo. En los últimos años, la investigación ha logrado avances significativos en el control de los brotes durante las primeras fases de la enfermedad, pero todavía no se han obtenido resultados para acabar totalmente con los síntomas.

07.18 min Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: "¿Voy a poder cuidar de mis hijos si me aumenta la discapacidad?"

Esto supone un enorme impacto inicial para la mayoría de los diagnósticos, que suelen implicar una súbita interrupción de la vida laboral e incluso la sentimental a una edad muy temprana. "Significa que a una persona joven le digan que puede que en unos meses se queden en una silla de ruedas", explica el presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AELEM), José Antonio Flores Pérez.

"En muchos de los casos de los diagnósticos recientes, la persona pierde a la vez el trabajo y a su pareja", y además del trauma que esto supone que "cotizar sea muy complicado, y puede llevar a un deterioro de la salud mental para el que no hay ningún apoyo institucional" ha señalado Flores. Por ello aportan a personas a quienes acaban de diagnosticar un apoyo pleno, fundamental para que puedan afrontar todo lo que conlleva nivel físico y mental, sobrellevar los primeros episodios de la afección.

El diagnóstico precoz es primordial en una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso central y que, por lo tanto, depende de cada caso particular, la velocidad de avance y gravedad de los síntomas. En la actualidad se estima que hay más de 58.000 personas con esta enfermedad neurodegenerativa en España. Según los datos del último Atlas de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, más de 2,9 millones de personas padecen esta enfermedad en el mundo, de las que más de 1,2 millones se encuentran en Europa.