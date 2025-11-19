El Congreso aprueba por unanimidad el real decreto para financiar las ayudas de la ley ELA

El Congreso ha aprobado por unanimidad la convalidación del real decreto para desarrollar las medidas de la ley ELA. De este modo, aquellas personas que se encuentren en un estado avanzado de la enfermedad tendrán derecho a una prestación de hasta 10.000 euros al mes, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios.

La iniciativa, votada en la Cámara Baja este miércoles, ha salido adelante con 346 votos a favor y ninguno en contra.

“🔴El Congreso convalida por unanimidad el real decreto para financiar la ley ELA que, entre otras medidas, garantiza una atención 24h a los afectados



▪️En total, se destinan 500 millones de euros para los pacientes también de patologías neurológicas graves



🎙️@mlopezinesta pic.twitter.com/TDt0i4fuV7“ — Radio 5 (@radio5_rne) November 19, 2025

El encargado de defender esta iniciativa ante los diputados ha sido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien ha pedido el voto a favor porque, de este modo, las personas con ELA u otras enfermedades irreversibles "por fin van a contar con una protección y un acompañamiento por parte de los poderes públicos".

Este real decreto ley crea un nuevo grado de dependencia extrema o Grado III+ para dar protección específica a personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad. Además, garantiza su atención personalizada 24 horas y refuerza el sistema de dependencia con 500 millones de euros para asegurar que se da una atención "intensiva y personalizada" para las personas con esclerosis lateral amiotrófica en fase avanzada.