El Consejo Consultivo allana el camino para demoler El Algarrobico tras 20 años de parálisis

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado que la licencia de obras concedida en 2003 para la construcción del hotel de El Algarrobico es nula de pleno derecho, un pronunciamiento preceptivo y vinculante que obliga al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) a certificar la anulación definitiva del permiso urbanístico en una próxima sesión plenaria.

El dictamen, por unanimidad de su Comisión Permanente, pone fin a meses de bloqueo y a los cimientos legales sobre los que se levantó el polémico edificio de 21 plantas de Azata del Sol en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El documento valida la propuesta municipal para dar cumplimiento a las sentencias firmes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2021 y por el Tribunal Supremo en 2022, que ordenaban al Consistorio carbonero iniciar este procedimiento de revisión de oficio ante la evidencia de múltiples ilegalidades.

Invasión de suelo protegido El primer motivo para fundamentar la nulidad de la licencia es la invasión de suelo protegido. A pesar de dar luz verde a la propuesta municipal, el CCA rechaza la versión que el Ayuntamiento de Carboneras mantuvo durante años, según la cual los planos de 1994 calificaban el sector como urbanizable (zona D2). Cronología de la demolición de El Algarrobico: un litigio eterno contra el símbolo de la especulación urbanística EVA CEZÓN / ANA I. MONTORO / SERGIO GUILLÉN / ARCHIVO RTVE / DatosRTVE Tras revisar la planimetría original del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el órgano consultivo concluye que la parcela tenía asignada la protección C1 (Áreas Naturales de interés general), lo que la convertía en suelo no urbanizable. Por tanto, la licencia se concedió vulnerando una normativa medioambiental que era de obligado cumplimiento y que prevalecía sobre cualquier planeamiento municipal.