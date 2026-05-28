Jaime Siles, Premio Reina Sofía de Poesía: "La espiritualidad surge como reacción al materialismo galopante"
- El poeta valenciano reconoce el magisterio de la generación del 27
- Tiene un poemario acabado que publicará el año que viene y está escribiendo otro
El poeta valenciano, Jaime Siles, acaba de ser galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Un reconocimiento que considera "una gratísima sorpresa y un altísimo honor. En una entrevista con RTVE Noticias, afirma haber leído a sus predecesores y apunta que los otros candidatos eran "grandes amigos y grandes poetas".
A sus 75 años se confiesa predigital, no juega con la Inteligencia Artificial para que le sugiera rimas y deja reposar los poemarios antes de darlos a la imprenta. De hecho, asegura que tiene un libro terminado desde hace cuatro años que podría salir en 2027, "un año bonito", el del centenario de la generación más famosa de la poesía del siglo XX.
Poeta precoz, recuerda haber escrito sus primeros versos con 14 años, pero no guarda ningún cuaderno de aquella etapa. No lo necesita, con solo 18 años publicó Genésis de la luz, su brillante debut literario. A la hora de elegi alguno de sus poemas, apunta que en los recitales le suelen pedir "Tragedia de los caballos locos", cuyos versos finales rezan:
"Oscurece. La muerte los empaña, ellos se entregan
y súbito, como en una caracola fenecida, en los oídos escucho
un desplomarse patas rabiosas, una nube de polvo levantado
por crines,
un cataclismo de huesos que la noche se encarga
de enviar hacia el olvido."
En los últimos tiempos, se aprecia una cierta corriente cultural de espiritualidad y un cierto resurgir de la poesía mística. En su opinión, "en este momento histórico, frente al materialismo galopante, es muy lógico que se produzca una reacción que valore lo espiritual y que, dentro de ella, la poesía ocupe un lugar importante. Porque es cierto que los jóvenes han vuelto a leer y a escribir poesía".
Poemas-videoclip
Un crítico clasificó sus composiciones en poema-instante y poema-discurso. A Siles le parece "una buena definición" porque tiene poemas muy breves y otros muy largos "que son discursivos", pero añade una tercera categoría que denomina "poemas-videoclip". Explica que ahí se encuadrarían algunos poemas extensos de Semáforos, semáforos que serían "videoclips claramente, por su narratividad y por la forma en que enfocan los planos como fotogramas en una secuencia".
Preguntado por los ritmos urbanos y el rap, confiesa que le "interesa mucho" y que no ha compuesto ese tipo de rimas porque se ve "incapaz". "No tengo formación musical suficiente para eso, pero yo los considero poemas", subraya además que valora el jazz y el flamenco por su carácter lírico.
Reflexiona que, aunque mucha gente afirma no leer poesía, "escucha poesía a través de las canciones" y elogia la "gran labor" de los cantautores de los años 70 como Serrat que popularizaron versos de grandes poetas como Lorca, Machado, Alberti, León Felipe o Goytisolo.
Maestros del 27
Perteneciente a los novísimos, generación luego rebautizada como del 68, reconoce que los poetas de la generación del 27 (Aleixandre, Guillén, Cernuda, Lorca, Salinas) "fueron nuestros grandes maestros y ocupan un lugar muy significativo". Visitante de Velintonia, mantuvo una larga relación epistolar con Vicente Aleixandre que se plasmó en el libro Cartas a Jaime Siles (1969-1984).
Dice que "uno es un mal crítico de si mismo", pero cree que su mejor libro es Himnos tardíos de finales del siglo anterior (1999), y de los últimos poemarios Doble fondo que vio la luz en 2022. Catedrático de Filología Clásica en la Universidad de Valencia destaca su edición crítica de dos tomos de las obras completas de Rafael Alberti y avanza que ha entregado dos nuevos libros de ensayo a la imprenta.
Estuvo cerca de ingresar en la Real Academia de la Lengua, pero se quedó a las puertas, corría el año 1991, estaban 36 académicos presentes y necesitaba 19 votos, solo consiguió 18 y no lo logró por una sola papeleta, añade que "luego ya es díficil".
Entre sus poetas favoritas cita a Clara Janés, Aurora Luque, Olvido García Valdés y Carmen Moreno Pinel. Sostiene que "la poesía española no es solo la que se escribe en la Península Ibérica, sino que debe mirar continuamente al otro lado del Atlántico, donde hay muy buenos poetas" y menciona a Darío Jaramillo de Colombia, Enrique Salinas y Guillermo Pilía de Argentina y Andrés Morales de Chile, "cuatro poetas que son muy distintos entre sí, pero muy valiosos".
Optimista con respecto al futuro del reino de Calíope, el último Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana considera que "en general, siempre la poesía española ha gozado de buena salud. Me atrevería a decir que es el género literario que mejor y más nos representa, junto con la novela de Cervantes".