Jaime Siles, Premio Reina Sofía de Poesía: "La espiritualidad surge como reacción al materialismo galopante"

El poeta valenciano, Jaime Siles, acaba de ser galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Un reconocimiento que considera "una gratísima sorpresa y un altísimo honor. En una entrevista con RTVE Noticias, afirma haber leído a sus predecesores y apunta que los otros candidatos eran "grandes amigos y grandes poetas".

A sus 75 años se confiesa predigital, no juega con la Inteligencia Artificial para que le sugiera rimas y deja reposar los poemarios antes de darlos a la imprenta. De hecho, asegura que tiene un libro terminado desde hace cuatro años que podría salir en 2027, "un año bonito", el del centenario de la generación más famosa de la poesía del siglo XX.

Poeta precoz, recuerda haber escrito sus primeros versos con 14 años, pero no guarda ningún cuaderno de aquella etapa. No lo necesita, con solo 18 años publicó Genésis de la luz, su brillante debut literario. A la hora de elegi alguno de sus poemas, apunta que en los recitales le suelen pedir "Tragedia de los caballos locos", cuyos versos finales rezan:

"Oscurece. La muerte los empaña, ellos se entregan

y súbito, como en una caracola fenecida, en los oídos escucho

un desplomarse patas rabiosas, una nube de polvo levantado

por crines,

un cataclismo de huesos que la noche se encarga

de enviar hacia el olvido."

En los últimos tiempos, se aprecia una cierta corriente cultural de espiritualidad y un cierto resurgir de la poesía mística. En su opinión, "en este momento histórico, frente al materialismo galopante, es muy lógico que se produzca una reacción que valore lo espiritual y que, dentro de ella, la poesía ocupe un lugar importante. Porque es cierto que los jóvenes han vuelto a leer y a escribir poesía".

Poemas-videoclip Un crítico clasificó sus composiciones en poema-instante y poema-discurso. A Siles le parece "una buena definición" porque tiene poemas muy breves y otros muy largos "que son discursivos", pero añade una tercera categoría que denomina "poemas-videoclip". Explica que ahí se encuadrarían algunos poemas extensos de Semáforos, semáforos que serían "videoclips claramente, por su narratividad y por la forma en que enfocan los planos como fotogramas en una secuencia". Preguntado por los ritmos urbanos y el rap, confiesa que le "interesa mucho" y que no ha compuesto ese tipo de rimas porque se ve "incapaz". "No tengo formación musical suficiente para eso, pero yo los considero poemas", subraya además que valora el jazz y el flamenco por su carácter lírico. Reflexiona que, aunque mucha gente afirma no leer poesía, "escucha poesía a través de las canciones" y elogia la "gran labor" de los cantautores de los años 70 como Serrat que popularizaron versos de grandes poetas como Lorca, Machado, Alberti, León Felipe o Goytisolo.