Jaime Siles gana el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana por "indagar con la palabra" en la identidad

El poeta y filólogo valenciano Jaime Siles (Valencia, 1951) ha sido el ganador del XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Se trata del galardón más importante en este ámbito, está dotado con 42.100 euros y tiene por objeto reconocer el conjunto de la obra poética de un autor vivo.

El jurado ha reconocido a un poeta que "cumple el ideal renacentista de artista total", que representa la experiencia poética en el margen de la reflexión filosófica y la poesía de pensamiento crítico, según ha destacado la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva.

El fallo, alcanzado por mayoría, destaca de Siles "su capacidad para reunir lo abstracto y lo sensorial, con una expresión cercana al discurso científico", y también que "indaga con la palabra en un problema fundamental: la identidad, y su relación con todos los aspectos de la naturaleza humana". Este año se han recibido 65 candidaturas de 15 nacionalidades.

Es Filólogo, traductor y catedrático Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca, ha subrayado que "Siles es uno de los poetas más destacados de la poesía española contemporánea, con una obra que abarca tanto la poesía como la reflexión filosófica y literaria”. La poeta y portavoz del jurado Raquel Lanseros ha ensalzado, por su parte, la raíz clásica grecolatina de su poesía y ha dicho que en su caso "la Antigüedad no es un ornamento, es una manera de ver el mundo". Filólogo, traductor y catedrático especializado en lenguas clásicas, Siles es uno de los poetas más prestigiosos de la generación española de los setenta y ha sido reconocido, entre otros, con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Internacional Generación del 27. Entre sus libros destacan Canon, Música de agua e Himnos tardíos y también ha publicado ensayos y artículos sobre literatura clásica y poesía contemporánea.