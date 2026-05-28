Condenan al asistente de Matthew Perry a 41 meses de prisión por la muerte del actor
- Kenneth Iwamasa inyectó ketamina a Perry a petición del propio actor antes de salir para hacer unos recados
- Hay otras cuatro personas condenadas: dos médicos, un intermediario y una traficante de drogas
El asistente personal del protagonista de Friends Matthew Perry ha sido condenado a 41 meses (casi tres años y cinco meses) de cárcel y dos años de libertad condicional por inyectar al actor una dosis de ketamina que produjo su muerte. Una condena con la que se pone fin a un proceso contra cinco personas que admitieron haber participado en el fallecimiento.
Kenneth Iwamasa, de 60 años y que vivía con el actor, encontró a Perry flotando boca abajo y sin vida en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles en octubre de 2023. Los fiscales federales han afirmado que el asistente inyectó ketamina a Perry, de 54 años, a petición del actor antes de salir de la residencia para hacer unos recados. El informe de la autopsia concluyó que Perry murió por los "efectos agudos de la ketamina", que, combinados con otros factores, le hicieron perder el conocimiento y ahogarse.
Iwamasa fue el primero de los cinco acusados en declararse culpable y sirvió como testigo contra los otros cuatro imputados, lo que ha reducido su pena a una muy inferior a la máxima a la que se enfrentaba. El hombre que ganaba alrededor de 150.000 dólares al año admitió haber inyectado repetidamente ketamina a Perry sin contar con formación médica, lo que incluyó múltiples inyecciones el día de su fallecimiento.
"Lo siento mucho por todos ustedes", ha dicho el asistente en el tribunal, volviéndose hacia la familia Perry. "Siento muchísimo haber cometido actos ilegales de los que me arrepentiré para siempre. Me lo llevaré a la tumba", ha sentenciado.
Keith Morrison, el padrastro de Perry, ha sido el único miembro de la familia que ha hablado en el tribunal. Ha criticado que Iwamasa no diera la voz de alarma sobre la creciente adicción a la ketamina de Perry y que optara por seguir "viviendo como un rey" en la casa de la estrella. "Le seguiste inyectando más", le ha afeado Morrison, mirando directamente a Iwamasa. "Podrías haber hecho esa llamada, pero llevabas una vida de lujo", ha lamentado.
La implicación de Iwamasa en la muerte de Perry también abrió un debate sobre el trabajo de los asistentes personales. Antes de su sentencia, dijo al tribunal que no podía “simplemente decir que no” cuando se trataba de alimentar la adicción a las drogas de Perry.
Cuatro personas más condenadas por la muerte
Además del asistente, otras cuatro personas han sido condenadas por el fallecimiento: dos médicos, un intermediario clave y una traficante de drogas apodada "la reina de la ketamina". La investigación liderada por la Policía de Los Ángeles y la Administración de Control de Drogas (DEA) dio luz a un entramado de tráfico del analgésico, que permitió al actor obtener más de 50 viales, la mitad de ellos cuatro días antes de su muerte.
Los médicos son Salvador Plasencia y Mark Chávez. Plasencia fue el primer sentenciado tras declararse culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina. Está cumpliendo 30 meses de prisión federal y perdió su licencia médica y su clínica en una acaudalada ciudad del condado de Los Ángeles.
Según la acusación, a finales de septiembre de 2023, Plasencia supo que el actor, que dio vida a Chandler Bing en la serie de Friends, estaba interesado en obtener ketamina, por lo que contactó a otro médico para conseguir el analgésico y poder vendérselo a Perry. Entre las evidencias presentadas está un mensaje de texto en el que discute cuánto cobrarle a Perry, conocido por su adicción a las drogas: "Me pregunto cuánto pagará este idiota". Plasencia también le enseñó a Iwamasa cómo inyectar la droga al actor.
El segundo sentenciado, Mark Chávez, es un médico que operaba en una clínica en San Diego, California, autorizada para distribuir el analgésico bajo receta médica. Chávez, condenado a ocho meses de arresto domiciliario y a realizar 300 horas de servicio comunitario, admitió que obtuvo fraudulentamente la ketamina que luego vendió al médico Plasencia, quien finalmente entregó a Perry la droga.
La condena más alta fue para la proveedora de la droga
La tercera sentenciada, Jasveen Sangha —conocida como "la reina de la Ketamina"—, ha sido la que ha recibido la condena más alta: 15 años de cárcel. La mujer, de 42 años, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el tráfico de drogas y distribución de ketamina.
En el memorando de la sentencia, los fiscales afirmaron que durante años Sangha, a quien se le atribuye la muerte de al menos dos personas, incluido Perry, operó un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood. Sangha ya sabía de la peligrosidad de la droga, después que un comprador le dijera que un familiar había muerto por culpa de la ketamina que le había vendido, pero aún así siguió con el negocio.
El cuarto implicado es el consejero de adicciones, contacto clave que coordinó la entrega de los viales del analgésico que condujeron a la muerte del actor. Fleming fue condenado a dos años de prisión, tras declararse culpable de haber conseguido la droga, proporcionada por Sangha para entregarla personalmente al asistente de Perry en los días previos al fallecimiento.