Condenan al asistente de Matthew Perry a 41 meses de prisión por la muerte del actor

El asistente personal del protagonista de Friends Matthew Perry ha sido condenado a 41 meses (casi tres años y cinco meses) de cárcel y dos años de libertad condicional por inyectar al actor una dosis de ketamina que produjo su muerte. Una condena con la que se pone fin a un proceso contra cinco personas que admitieron haber ⁠participado en el fallecimiento.

Kenneth Iwamasa, de 60 años y que vivía con el actor, encontró a Perry flotando boca abajo y sin vida en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles en octubre de 2023. Los fiscales federales han afirmado que el asistente inyectó ketamina a Perry, de 54 años, a petición del actor antes de salir de la residencia para hacer unos recados. El informe de la autopsia concluyó que Perry murió por los "efectos agudos de la ketamina", que, combinados con otros factores, le hicieron perder el conocimiento y ahogarse.

Iwamasa fue el primero de los cinco acusados en declararse culpable y sirvió como testigo contra los otros cuatro imputados, lo que ha reducido su pena a una muy inferior a la máxima a la que se enfrentaba. El hombre que ganaba alrededor de 150.000 dólares al año admitió haber inyectado repetidamente ketamina a Perry sin contar con formación médica, lo que incluyó múltiples inyecciones el día de su fallecimiento.

"Lo siento mucho por todos ustedes", ha dicho el asistente en el tribunal, volviéndose hacia la familia Perry. "Siento muchísimo haber cometido actos ilegales de los que me arrepentiré para siempre. Me lo llevaré a la tumba", ha sentenciado.

El asistente de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, a la salida del juzgado acompañado de su abogado. Jae C. Hong AP Photo/Jae C. Hong

Keith Morrison, el padrastro de Perry, ha sido el único miembro de la familia que ha hablado en el tribunal. Ha criticado que Iwamasa no diera la voz de alarma sobre la creciente adicción a la ketamina de Perry y que optara por seguir "viviendo como un rey" en la casa de la estrella. "Le seguiste inyectando más", le ha afeado Morrison, mirando directamente a Iwamasa. "Podrías haber hecho esa llamada, pero llevabas una vida de lujo", ha lamentado.

La implicación de Iwamasa en la muerte de Perry también abrió un debate sobre el trabajo de los asistentes personales. Antes de su sentencia, dijo al tribunal que no podía “simplemente decir que no” cuando se trataba de alimentar la adicción a las drogas de Perry.

Cuatro personas más condenadas por la muerte Además del asistente, otras cuatro personas han sido condenadas por el fallecimiento: dos médicos, un intermediario clave y una traficante de drogas apodada "la reina de la ketamina". La investigación liderada por la Policía de Los Ángeles y la Administración de Control de Drogas (DEA) dio luz a un entramado de tráfico del analgésico, que permitió al actor obtener más de 50 viales, la mitad de ellos cuatro días antes de su muerte. Los médicos son Salvador Plasencia y Mark Chávez. Plasencia fue el primer sentenciado tras declararse culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina. Está cumpliendo 30 meses de prisión federal y perdió su licencia médica y su clínica en una acaudalada ciudad del condado de Los Ángeles. Condenan a 30 meses de cárcel a un médico por darle ketamina al actor Matthew Perry Según la acusación, a finales de septiembre de 2023, Plasencia supo que el actor, que dio vida a Chandler Bing en la serie de Friends, estaba interesado en obtener ketamina, por lo que contactó a otro médico para conseguir el analgésico y poder vendérselo a Perry. Entre las evidencias presentadas está un mensaje de texto en el que discute cuánto cobrarle a Perry, conocido por su adicción a las drogas: "Me pregunto cuánto pagará este idiota". Plasencia también le enseñó a Iwamasa cómo inyectar la droga al actor. El segundo sentenciado, Mark Chávez, es un médico que operaba en una clínica en San Diego, California, autorizada para distribuir el analgésico bajo receta médica. Chávez, condenado a ocho meses de arresto domiciliario y a realizar 300 horas de servicio comunitario, admitió que obtuvo fraudulentamente la ketamina que luego vendió al médico Plasencia, quien finalmente entregó a Perry la droga. Condenan a otro de los médicos por la muerte del actor Matthew Perry a 8 meses de prisión domiciliaria