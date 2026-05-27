'Puertas giratorias' y 'lobbies': así se regula la actividad de los exgobernantes en Europa

La actividad de los políticos tras dejar sus cargos vuelve a generar dudas tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Los principales países europeos y las instituciones de la UE han aprobado normas contra las llamadas 'puertas giratorias', con períodos de espera en los que los exgobernantes no pueden pasar a trabajar en el sector privado sin autorización, ni formar parte de grupos de presión (lobbies). Analizamos qué diferencias hay entre España y los países de nuestro entorno.

En España tanto el expresidente del Gobierno como los más de 800 altos cargos tienen que pedir permiso a la Oficina de Conflicto de Intereses durante los dos años siguientes tras dejar su cargo público para pasarse al ámbito privado, como ya te explicamos en este artículo de VerificaRTVE. Felipe González aprobó un Estatuto sobre los expresidentes que les concede una pensión vitalicia y les aporta una serie de servicios (automóvil, seguridad, gastos de oficina...). Sin embargo, esta norma no limita sus actividades posteriores.

La imputación de Zapatero pone el foco en las posibles carencias del estatuto de los expresidentes del Gobierno

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Tres años en Francia, dos en Reino Unido y uno en Italia

En los grandes países de Europa hay normas similares para los jefes de gobierno. Saltar al sector privado desde un cargo político se conoce en España como 'puerta giratoria', calcado del inglés 'revolving doors', pero en Francia se conoce popularmente como "pantouflage" (derivado de la palabra pantufla). El Código Penal francés prohíbe que cualquier funcionario pueda trabajar o asesorar a una empresa privada antes de que pasen tres años desde que abandonó su cargo público, si sus decisiones han influido sobre esa compañía. Incumplirlo supone dos años de cárcel y una multa de 30.000 euros. La Alta Autoridad para la Transparencia en la Vida Pública investiga los conflictos de intereses y los casos de 'puertas giratorias'.

En Alemania, el excanciller Gerhard Schröder, que lideró el Gobierno durante siete años, acordó la construcción del gasoducto Nord Stream con Rusia. Unos meses después de perder las elecciones en 2005 entró en el Consejo de Administración de la empresa encargada del gasoducto, hasta que renunció a sus cargos en 2022 por la invasión de Ucrania. La Cámara Baja del Parlamento alemán (Bundestag) aprobó en 2015 una ley "para prevenir conflictos de intereses" de los miembros del Gobierno federal. Desde entonces, tienen que esperar 18 meses antes de poder trabajar en el sector privado.

Lo mismo ocurre en Italia, donde se prohíbe desde 2004 que los primeros ministros y los ministros trabajen en empresas privadas que se han visto afectadas por sus decisiones gubernamentales. Esta prohibición dura un año tras abandonar el Gobierno, aunque a veces, como demostró Silvio Berlusconi, la política y los negocios se entremezclan incluso cuando están en el cargo. Como explicó Alejandra Martínez en el informativo de RNE el 22 de mayo (minuto 04:25), en Reino Unido "son dos años de incompatibilidad y, aunque hay órganos de control, solo emiten recomendaciones", mientras que "si salimos de Europa, la más ejemplar es Canadá, donde hay incompatibilidad durante 5 años" para ejercer presión política.

01.13 min Así se regula la actividad de los expresidentes fuera de España

En España, la normativa sobre puertas giratorias afecta a los altos cargos de la Administración General del Estado, pero no a los diputados y senadores. Según un informe del Parlamento Europeo en 2024 (página 5), solo 7 de los 27 países de la UE obligan a sus parlamentarios a tener que esperar o pedir permiso para trabajar en la empresa privada tras abandonar sus escaños.