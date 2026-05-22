Zapatero no aparece con una narcotraficante en este vídeo, es un bulo

Tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, difunden en redes que el expresidente del Gobierno visitó una plantación de coca en Bolivia junto a la narcotraficante Elba Terán. Es un bulo que circula desde 2020. La grabación es de 2018 y en ella no aparece Elba Terán, sino Segundina Orellana, directora por aquel entonces de la Federación de Mujeres Campesinas del Trópico de Cochabamba.

"Se dice que los aviones de Plus Ultra llevaban cargamentos de cocaína. No me sorprendería, tras ver a Zapatero visitando una plantación de coca en Chapare, Bolivia (nadie entra sin el permiso de los carteles de la droga) junto a la Sra. Terán, que fue arrestada por narcotráfico", dice un mensaje compartido más de 5.000 veces en X desde el 21 de mayo. La publicación adjunta un vídeo de 23 segundos del expresidente del Gobierno visitando una plantación de coca junto a un grupo de personas.