Zapatero no aparece con una narcotraficante en este vídeo, es un bulo
Tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, difunden en redes que el expresidente del Gobierno visitó una plantación de coca en Bolivia junto a la narcotraficante Elba Terán. Es un bulo que circula desde 2020. La grabación es de 2018 y en ella no aparece Elba Terán, sino Segundina Orellana, directora por aquel entonces de la Federación de Mujeres Campesinas del Trópico de Cochabamba.
"Se dice que los aviones de Plus Ultra llevaban cargamentos de cocaína. No me sorprendería, tras ver a Zapatero visitando una plantación de coca en Chapare, Bolivia (nadie entra sin el permiso de los carteles de la droga) junto a la Sra. Terán, que fue arrestada por narcotráfico", dice un mensaje compartido más de 5.000 veces en X desde el 21 de mayo. La publicación adjunta un vídeo de 23 segundos del expresidente del Gobierno visitando una plantación de coca junto a un grupo de personas.
La mujer que está a su lado no es la narcotraficante Elba Terán
El vídeo publicado en redes muestra a José Luis Rodríguez Zapatero en Bolivia en junio de 2018. A través de una búsqueda inversa encontramos la grabación difundida en el canal de YouTube de Bolivia Verifica el 13 de marzo de 2020. Tal y como indica la descripción, las imágenes corresponden a la visita de Zapatero a la cosecha de coca en Chapare (Bolivia) el 24 de junio de 2018.
La mujer que se encuentra a su lado no es la narcotraficante Elba Terán, es Segundina Orellana, actual alcaldesa de Villa Tunari que en ese momento era directora de la Federación de Mujeres Campesinas del Trópico de Cochabamba (FECAMTROP). Así aparece identificada en la retransmisión de la cadena local Bolivia TV que difunde Bolivia Verifica en su canal de YouTube. Por tanto, la mujer del vídeo no guarda ninguna relación con Elba Terán, a quien la justicia boliviana envió a prisión en 2025 por narcotráfico.
Las imágenes se grabaron durante una visita de Zapatero al país sudamericano. Una de las actividades fue la visita a una plantación de coca en el municipio de Villa Turani con Segundina Orellana, como explicó el medio digital Bolivia Verifica. Ese mismo día, Zapatero apareció junto a ella y al entonces presidente de Bolivia Evo Morales en un acto en el pabellón deportivo Cochabamba. En esa grabación vemos una intervención de Segundina Orellana que lleva el mismo vestido que en el segundo vídeo grabado en la plantación de coca.
Las plantaciones de coca son legales en Bolivia. La planta de coca (Erithroxilum coca) es una planta legal, según la Ley del Régimen de la coca y sustancias controladas. "Se entienden como consumo y uso lícito de la hoja de coca las prácticas sociales y culturales de la población boliviana bajo formas tradicionales, como el "acullicu" y masticación, usos medicinales y usos rituales", especifica el Artículo 4 de la norma.
Un bulo que circula de manera recurrente desde 2020
Este bulo desmentido desde 2020 vuelve a circular en el contexto de la imputación por parte de la Audiencia Nacional al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Sobre este asunto, en VerificaRTVE te hemos aclarado cuál es el origen de la investigación y te hemos explicado que esta caja sin precinto no prueba que se haya roto la cadena de custodia en el registro a Zapatero