Más de 152.000 opositores optan a 17.986 plazas convocadas por la Administración General del Estado
- Las pruebas se realizan de manera simultánea en 26 provincias y las plazas son tanto de ingreso libre como promoción interna
- El 65,3% del total son mujeres y un 30% se encuentra en la franja que va desde los 36 a 45 años
Un total de 152.149 personas están admitidas para participar en las oposiciones que se celebran este sábado en toda España para 17.986 plazas convocadas por la Administración General del Estado (AGE).
Según ha detallado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, las pruebas se realizan de manera simultánea en 26 provincias y las plazas son tanto de ingreso libre como promoción interna para cinco cuerpos generales de AGE.
Para la organización de la convocatoria han alcanzado acuerdos con 32 universidades e institutos de Educación Secundaria para utilizar más de 98 facultades.
Mayoría de mujeres
De los opositores admitidos para participar en estos procesos selectivos, el 65,3% son mujeres y, por edad, un 30% se encuentra en la franja que va desde los 36 a 45 años; seguidos muy de cerca por quienes tienen entre 26 y 35 años, así como de quienes están entre los 46 y 55 años.
A los opositores que acceden por el cupo de reserva de discapacidad del 10%, se les han autorizado 1.872 adaptaciones de tiempo y medios, que van desde lupas, tiempos alargados, barreras arquitectónicas, lenguas de signos, letras ampliadas o asistentes de lectura.
Las pruebas las coordina la comisión permanente de selección del INAP compuesta por 47 miembros, una presidenta y un secretario y 45 vocales distribuidos en cinco unidades o subunidades de evaluación (una por cada Cuerpo), que han elaborado los ejercicios y determinado los posteriores criterios de valoración de los mismos.
El dispositivo organizativo, detalla el Gobierno, incorpora también un refuerzo específico de las medidas de seguridad, control de identidad y prevención del fraude.