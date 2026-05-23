Más de 152.000 opositores optan a 17.986 plazas convocadas por la Administración General del Estado

Un total de 152.149 personas están admitidas para participar en las oposiciones que se celebran este sábado en toda España para 17.986 plazas convocadas por la Administración General del Estado (AGE).

Según ha detallado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, las pruebas se realizan de manera simultánea en 26 provincias y las plazas son tanto de ingreso libre como promoción interna para cinco cuerpos generales de AGE.

Para la organización de la convocatoria han alcanzado acuerdos con 32 universidades e institutos de Educación Secundaria para utilizar más de 98 facultades.