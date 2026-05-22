Mérida revive Augusta Emerita

Mérida, capital de Extremadura, vuelve a ser Agusta Emerita, la capital de la Lusitania romana. La ciudad viaja 2000 años atrás en su historia para recrear la vida de la colonia que el emperador Augusto mandó construir para el retiro de sus soldados. Y lo hace en los lugares que se levantaron para ello, respetando el rigor histórico.

El inicio de Emerita Lvdica, la fiesta que recrea el pasado romano de Mérida, hay que buscarlo en el año 2010 y en el Circo romano. En octubre de aquel año un grupo de emeritenses, miembros de la asociación Hispana Romana, levantan allí el campamento de la Legión IX, la que creó Pompeyo y mandó César. Durante dos días recrean cómo vivían y luchaban sus soldados. Antonio Carranco, uno de los precursores de Emérita Lúdica, recuerda que de ahí surgió la primera asociación recreacionista emeritense, Emerita Antiqua, luego surgiría Ara Concordia, hoy son 8. Y solo dos años después, cuenta Carranco, Emérita Lúdica ocupó nuevos escenarios como el Templo de Diana o el Acueducto de los Milagros. Espacios arqueológicos de Augusta Emerita reviven nundinae, mercados romanos, luchas de gladiadores, o recrean funerales, funus, o nuptiae, rituales de boda.

Los emeritenses se visten de romanos

Los emeritenses han hecho suya la fiesta. Durante estos días las calles se llenan de dominas, patricios, senadores, emperadores o esclavos. La conservadora emérita del Museo Nacional de Arte Romano, Pilar Caldera, explica que en los comienzos de la fiesta se hicieron talleres de vestimenta, para que los trajes respetaran el rigor histórico. Caldera recuerda que empezaron siendo un pequeño grupo pero que el “boca a boca” funcionó y hubo que hacer “grupos mañana, tarde, y casi noche”.

Los habitantes de Mérida son así protagonistas de su propia historia con la fortuna de que pueden hacerlo en los escenarios originales. Espacios que permanecen 2000 años después de que se levantaran para el disfrute de los soldados eméritos.