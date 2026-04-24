Emérita Lúdica resucitará el pasado romano de Mérida del 18 al 24 de mayo

‘Mérida: donde Roma sigue viva’ es el lema con el que la capital extremeña celebrará la XVI Emérita Lúdica entre el 18 y el 24 de mayo, la mayor fiesta de recreación histórica de época romana de la Península Ibérica y así lo ha defendido este viernes el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, en la presentación del programa de este año: “durante estos días, Mérida no recuerda Roma, Mérida es Roma”.

Una semana de fiesta e historia, con más de 175 actividades programadas para todos los públicos y que arrancan ya en estas semanas previas. La primera se celebra este sábado, 25 de abril, y consiste en un foro de intercambio de vestimenta emeritense en el Museo Abierto de Mérida, donde los asistentes podrán hacer trueques de prendas, y aprender sobre las formas de vestir, calzar y enjoyarse que eran habituales entre los ciudadanos de la colonia fundada por el emperador Octavio Augusto para gloria de sus legionarios eméritos.

Además, el próximo martes 28, se celebrarán los I Juegos Grecolatinos de Augusta Emérita ‘De los Juegos Olímpicos a los Agone Capitolini’ en el Circo Romano, una recreación de las competiciones deportivas de la Roma Clásica que ponen en marcha docentes y alumnos de institutos.

Programa de actividades El viaje en el tiempo que realiza Mérida durante este certamen con Emérita Lúdica es posible gracias sobre todo a la implicación de 29 asociaciones recreacionistas tanto de la ciudad como de otros puntos de España y Europa. Ara Concordiae y Legio X Gemina, una de las emeritenses, volverá a celebrar sus habituales castas militares, una boda romana y como novedad realizará una procesión en honor a la diosa Isis, cuyo culto procesa. Y la nueva Cultores Proserpinae, que se presenta como una asociación inclusiva con miembros que tienen deficiencia visual, celebrará una escola para niños y talleres de cosmética y cocina. Repite la carrea de cuadrigas en el Circo Romano el jueves, 21 de mayo, coincidiendo con el festivo local por Emérita Lúdica, pero se pasa a horario de mañana, será a las 11.30hs, y tendrá control de acceso mediante invitación que habrá que solicitar previamente a través de una aplicación que se presentará en los próximos días. Para acceder a disfrutar del espectáculo también será imprescindible asistir ataviados como auténticos ciudadanos de Emérita Augusta. Otras actividades también requerirán entrada o apuntarse para participar a través de la página web del evento (www.emerita-ludica.es), como las gladiaturas, el cluedo urbano, una cata de aceites y las representaciones teatrales previstas, destacando la obra ‘La Aparición’, una producción de Verbo Producciones y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida que ya cosechó éxito de público en su estreno el verano de 2024, y que se representará la noche del viernes 22 de mayo en el Teatro Romano emeritense.