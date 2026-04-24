Emérita Lúdica resucitará el pasado romano de Mérida del 18 al 24 de mayo
- El Ayuntamiento emeritense iniciará los trámites para optar a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional cuando concluya esta edición
- La carrera de cuadrigas se celebrará la mañana del jueves, 21 de mayo, y tendrá control de acceso mediante invitación
‘Mérida: donde Roma sigue viva’ es el lema con el que la capital extremeña celebrará la XVI Emérita Lúdica entre el 18 y el 24 de mayo, la mayor fiesta de recreación histórica de época romana de la Península Ibérica y así lo ha defendido este viernes el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, en la presentación del programa de este año: “durante estos días, Mérida no recuerda Roma, Mérida es Roma”.
Una semana de fiesta e historia, con más de 175 actividades programadas para todos los públicos y que arrancan ya en estas semanas previas. La primera se celebra este sábado, 25 de abril, y consiste en un foro de intercambio de vestimenta emeritense en el Museo Abierto de Mérida, donde los asistentes podrán hacer trueques de prendas, y aprender sobre las formas de vestir, calzar y enjoyarse que eran habituales entre los ciudadanos de la colonia fundada por el emperador Octavio Augusto para gloria de sus legionarios eméritos.
Además, el próximo martes 28, se celebrarán los I Juegos Grecolatinos de Augusta Emérita ‘De los Juegos Olímpicos a los Agone Capitolini’ en el Circo Romano, una recreación de las competiciones deportivas de la Roma Clásica que ponen en marcha docentes y alumnos de institutos.
Programa de actividades
El viaje en el tiempo que realiza Mérida durante este certamen con Emérita Lúdica es posible gracias sobre todo a la implicación de 29 asociaciones recreacionistas tanto de la ciudad como de otros puntos de España y Europa.
Ara Concordiae y Legio X Gemina, una de las emeritenses, volverá a celebrar sus habituales castas militares, una boda romana y como novedad realizará una procesión en honor a la diosa Isis, cuyo culto procesa. Y la nueva Cultores Proserpinae, que se presenta como una asociación inclusiva con miembros que tienen deficiencia visual, celebrará una escola para niños y talleres de cosmética y cocina.
Repite la carrea de cuadrigas en el Circo Romano el jueves, 21 de mayo, coincidiendo con el festivo local por Emérita Lúdica, pero se pasa a horario de mañana, será a las 11.30hs, y tendrá control de acceso mediante invitación que habrá que solicitar previamente a través de una aplicación que se presentará en los próximos días. Para acceder a disfrutar del espectáculo también será imprescindible asistir ataviados como auténticos ciudadanos de Emérita Augusta.
Otras actividades también requerirán entrada o apuntarse para participar a través de la página web del evento (www.emerita-ludica.es), como las gladiaturas, el cluedo urbano, una cata de aceites y las representaciones teatrales previstas, destacando la obra ‘La Aparición’, una producción de Verbo Producciones y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida que ya cosechó éxito de público en su estreno el verano de 2024, y que se representará la noche del viernes 22 de mayo en el Teatro Romano emeritense.
Fiesta de interés turístico
Emérita Lúdica es Fiesta de Interés Turístico de Extremadura desde 2022 y ahora aspira a subir un escalón para ser Nacional. Según Rodríguez Osuna, iniciarán los trámites del expediente en cuanto termine la presente edición y se pongan a trabajar en la de 2027. “No tenemos ninguna duda, por otras fiestas de interés turístico y por la repercusión, de que en el momento en el que se inicie el expediente seguramente al poco tiempo conseguiremos esa declaración”, ha dicho Rodríguez Osuna.
El director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, ha destacado el trabajo institucional por que el patrimonio emeritense esté vivo y siga en uso, e invita al público a asistir y participar de las actividades previstas en esta décimo sexta edición del certamen.