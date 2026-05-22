El Centro Botín acoge la primera retrospectiva de dibujos de Marisol

El Centro Botín de Santander acoge hasta el próximo mes de octubre la primera retrospectiva de dibujos de la artista venezolana Marisol Escobar, la artista venezolana conocida simplemente como Marisol, que destacó sobre todo por sus esculturas. En esta muestra hay algunas de ellas, también grabados, fotografías, películas y documentos, en su mayoría procedentes de la colección del Buffalo AKG Art Museum, pero en esta exposición destaca su obra dibujada desde 1949 hasta el final de su vida.

Cuando todo está por comenzar, el título de esta muestra, hace referencia a las palabras del galerista Leo Castelli, quien le preguntó cómo podía marcharse de Nueva York cuando, tras su primera exposición en solitario, su nombre sonaba con fuerza en el mundo del arte tras su primera exposición en solitario. Marisol había irrumpido en la vibrante escena cultural neoyorkina de los años 60, pero huyó de la fama de la que tanto hablaba su amigo Andy Warhol. "Intimidad e intimidación son dos conceptos que atraviesan toda su obra su obra" explica Laura Vallés, comisaria de la exposición.