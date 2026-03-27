Yuko Mohri trae al Centro Botín de Santander su primera gran exposición en España
- La artista japonesa reúne sus más emblemáticas instalaciones en la mayor muestra que ha montado en Europa
- "Entrelazamientos" presenta una nueva serie de pinturas creadas ex profeso en Santander
El Centro Botín alberga hasta el 6 de septiembre su primera gran exposición del año: "Entrelazamientos", de Yuko Mohri. Se trata de la mayor muestra individual de la artista japonesa en Europa y la primera en España en la que pueden contemplarse ocho de sus instalaciones sonoras. La que recibe al visitante es un vídeo grabado originalmente en una playa francesa en la que Monet acostumbraba a pintar; para esta muestra, Mori ha puesto la cámara en la Costa Quebrada cántabra. Una pantalla gigante reproduce el batir de las olas, su sonido es recogido por unos micrófonos que activan un piano automatizado para que suene de manera casi fantasmal.
Las instalaciones de Mori, que abarcan dos décadas de creación artísitca, generan sonidos a partir de fenómenos naturales: la luz, el movimiento de los peces, la descomposición de unas frutas... Sensores, cables y dispositivos electrónicos completan la obra de arte con un lenguaje único, innovador e inconfundible como destaca la comisaria de la muestra, Bárbara Rodríguez, quien explica que "su trabajo se basa en la experimentación constante en el placer de hacer, en revelar la belleza de lo cotidiano de lo que nos rodea".
Inspiración
Influida por Duchamp o Calder, la obra de Mori se adapta al lugar en el que se expone, en el Centro Botín, asomado a la bahía, la luz cambiante ha sido un elemento más de la creación artística que hace de cada visita una experiencia distinta. "Hago mi trabajo de modo improvisado, sin representar una visión de una escultura completa desde el principio. Siempre quiero dar valor a la inspiración que me proporcionó el lugar y el encuentro con ella".
Utensilios de cocina o guantes de fregar sirven a Mori para llamar la atención sobre cuestiones sociales fundamentales, como en la obra "Moré Moré (Leaky) que presentó en la 60ª Bienal de Venecia, en la que renuncia las soluciones improvisadas en el metro de Tokio para cubrir las fugas de agua en una estación. La artista, que dirigirá un taller de creación artística en Santander el próximo mes junio, ha realizado de forma específica para esta exposición una serie de pinturas con tela de altavoz tensada a modo de lienzo en la que evoca visualmente el sonido y el movimiento de sus instalaciones.