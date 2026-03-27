Yuko Mohri trae al Centro Botín de Santander su primera gran exposición en España

El Centro Botín alberga hasta el 6 de septiembre su primera gran exposición del año: "Entrelazamientos", de Yuko Mohri. Se trata de la mayor muestra individual de la artista japonesa en Europa y la primera en España en la que pueden contemplarse ocho de sus instalaciones sonoras. La que recibe al visitante es un vídeo grabado originalmente en una playa francesa en la que Monet acostumbraba a pintar; para esta muestra, Mori ha puesto la cámara en la Costa Quebrada cántabra. Una pantalla gigante reproduce el batir de las olas, su sonido es recogido por unos micrófonos que activan un piano automatizado para que suene de manera casi fantasmal.

Las instalaciones de Mori, que abarcan dos décadas de creación artísitca, generan sonidos a partir de fenómenos naturales: la luz, el movimiento de los peces, la descomposición de unas frutas... Sensores, cables y dispositivos electrónicos completan la obra de arte con un lenguaje único, innovador e inconfundible como destaca la comisaria de la muestra, Bárbara Rodríguez, quien explica que "su trabajo se basa en la experimentación constante en el placer de hacer, en revelar la belleza de lo cotidiano de lo que nos rodea".