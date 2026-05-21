AVE Castilla-La Mancha: las claves del choque por las líneas entre Madrid con Extremadura y Jaén
- Toledo se queda de momento fuera de la línea Madrid-Extremadura y habrá una conexión provisional por Bargas
- El Ministerio de Transportes rechaza que el AVE Madrid-Jaén pare en Castilla-La Mancha y Page dice que lo peleará
El mapa de la alta velocidad en Castilla-La Mancha desata la polémica. El Ministerio de Transportes plantea dejar a Toledo fuera del AVE a Extremadura de forma provisional mediante un enlace en el municipio toledano de Bargas. Paralelamente, el Gobierno regional se planta ante el Ejecutivo para exigir que el AVE Jaén-Madrid mantenga sus paradas en Alcázar de San Juan y Manzanares, después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, rechazase que la línea parase en Castilla-La Mancha.
Toledo se queda, al menos por ahora, fuera del AVE Madrid-Extremadura
Por el momento, Toledo se queda fuera del AVE Madrid-Extremadura. Para cumplir los plazos impuestos desde Europa para la conexión con Extremadura, el Ministerio de Transportes plantea una conexión provisional por Bargas, a 13 kilómetros, mientras se redacta un trazado para la capital castellanomanchega.
La Junta de Extremadura considera que la solución transitoria para la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura sin pasar por Toledo llega tarde, Además, ha recordado que el Ministerio de Transportes la rechazó en 2020.
Desde Transportes indican que hay que redactar un trazado para la capital castellanomanchega, que requerirá estudios técnicos, como análisis patrimoniales, hidrológicos y ambientales.
La asociación de usuarios del tren de Toledo ha rechazado este trayecto provisional, que consideran que será definitivo. Han calificado de "sorprendente y un completo dispendio económico" que se proyecte construir un enlace transitorio de 20 kilómetros para velocidades de 350 kilómetros por hora.
Del mismo modo, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha critica que Toledo pueda quedarse fuera del AVE Madrid-Extremadura. "Creemos que es una amenaza y un gran peligro. Estamos en desacuerdo total", ha afirmado este jueves el portavoz de la plataforma, José Damián García-Moreno.
La posible exclusión de Castilla-La Mancha del AVE Jaén-Madrid reabre la tensión
Puente rechazó la semana pasada que la línea Madrid-Jaén pare en Alcazar de San Juan o Manzanares, en Ciudad Real, o la localidad toledana de Mora por motivos "técnicos". Una noticia que no fue bien recibida en la región.
El presidente Emiliano García-Page ha asegurado que desde el Ejecutivo regional van a pelear para que el trazado del AVE pare en Castilla-La Mancha. Ha recordado que "Castilla-La Mancha firmó hace ya muchos años muchas inversiones pactadas con el Gobierno de España" y que los compromisos “firmados” están “para cumplirse”.
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha defendido que "la mejor vía de comunicación ferroviaria" para Alcázar de San Juan y Manzanares. "Habrá que seguir dialogando, habrá que seguir hablando y buscando acuerdos que garanticen que Alcázar de San Juan y Manzanares tengan la mejor vía de comunicación", ha abogado en una entrevista con Europa Press. Además, ha recordado que esta inversión pactada con el Gobierno de España es "un compromiso de hace más de 20 años".
Por su parte, la diputada regional del PP Itziar Asenjo ha asegurado en una entrevista en Parlamento de Radio Nacional que este bypass ferroviario no es solo una cuestión de transporte: “No se trata solo de un tren; una región que pierde conexiones no solo pierde una conexión, sino oportunidades de futuro”. Asenjo ha acusado a Page de protestar contra el Gobierno solo cuando las decisiones ya son públicas y Castilla-La Mancha “ha perdido la oportunidad”.