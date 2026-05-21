AVE Castilla-La Mancha: las claves del choque por las líneas entre Madrid con Extremadura y Jaén

El mapa de la alta velocidad en Castilla-La Mancha desata la polémica. El Ministerio de Transportes plantea dejar a Toledo fuera del AVE a Extremadura de forma provisional mediante un enlace en el municipio toledano de Bargas. Paralelamente, el Gobierno regional se planta ante el Ejecutivo para exigir que el AVE Jaén-Madrid mantenga sus paradas en Alcázar de San Juan y Manzanares, después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, rechazase que la línea parase en Castilla-La Mancha.

Toledo se queda, al menos por ahora, fuera del AVE Madrid-Extremadura Por el momento, Toledo se queda fuera del AVE Madrid-Extremadura. Para cumplir los plazos impuestos desde Europa para la conexión con Extremadura, el Ministerio de Transportes plantea una conexión provisional por Bargas, a 13 kilómetros, mientras se redacta un trazado para la capital castellanomanchega. ““ La Junta de Extremadura considera que la solución transitoria para la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura sin pasar por Toledo llega tarde, Además, ha recordado que el Ministerio de Transportes la rechazó en 2020. Desde Transportes indican que hay que redactar un trazado para la capital castellanomanchega, que requerirá estudios técnicos, como análisis patrimoniales, hidrológicos y ambientales. La asociación de usuarios del tren de Toledo ha rechazado este trayecto provisional, que consideran que será definitivo. Han calificado de "sorprendente y un completo dispendio económico" que se proyecte construir un enlace transitorio de 20 kilómetros para velocidades de 350 kilómetros por hora. Del mismo modo, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha critica que Toledo pueda quedarse fuera del AVE Madrid-Extremadura. "Creemos que es una amenaza y un gran peligro. Estamos en desacuerdo total", ha afirmado este jueves el portavoz de la plataforma, José Damián García-Moreno.