Más Madrid acuerda una lista única para sus primarias encabezada por Mónica García

Más Madrid ha alcanzado un acuerdo para cerrar su crisis interna y presentar una única lista a las primarias para la Asamblea de Madrid. Estará encabezada por la ministra de Sanidad, Mónica García, y el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, ocupa el tercer puesto. Tras este acuerdo, que incorpora en una lista "las distintas sensibilidades de Más Madrid", la formación "sale fortalecida de esta negociación, demostrando que en el proyecto de la izquierda madrileña cabe todo el mundo y está listo para pelear la presidencia de la Comunidad de Madrid y revalidar el gobierno de coalición", según han confirmado fuentes de Más Madrid a RTVE.

Tal como señalan estas mismas mismas fuentes, Mónica García se batirá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El segundo puesto de la lista será para la actual portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot.

“🔴Fin de la crisis en Más Madrid por las listas a las primarias del partido: Mónica García y Emilio Delgado acuerdan una candidatura conjunta



García encabezará la lista a las primarias para las autonómicas del año que viene y Delgado formará parte de la lista de Más Madrid para… pic.twitter.com/YWmRflVcyK“ — Radio 5 (@radio5_rne) May 20, 2026

El pacto sellado en Más Madrid fija también su mirada en la política nacional y sitúa a tres nombres como "referentes" en una hipotética lista al Congreso de los Diputados: la actual diputada en la Cámara Baja Tesh Sidi, el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño y Emilio Delgado. En 2023 Más Madrid concurrió a la Cámara Baja bajo la coalición Sumar.

El acuerdo ha llegado después de que ambas partes volvieran a sentarse la semana del 2 de mayo y bajara la intensidad del choque que se abrió tras la III Verbena del partido. Allí, Mónica García anunció que quería volver a ser candidata a la Presidencia regional en 2027, una posibilidad que también barajaba Delgado desde hace más de un año.

Conversaciones y ofertas Desde Más Madrid consideran que con esta lista de unidad el partido sale "fortalecido" tras haberse "demostrado en la negociación" que en la formación regionalista "cabe todo el mundo". Estamos listos para pelear la Presidencia de la Comunidad de Madrid y revalidar el gobierno de coalición", apostillan desde la formación. El plazo de inscripción de candidaturas será del 1 al 15 de junio, que derivará en la publicación de las definitivas el 19 de junio, cuando se conocerá si la lista de unidad de Mónica García tiene rival. Ya en julio, del 4 al 6, se procederá a las votaciones, cuyos resultados se publicarán el día 8. Mónica García se postula para ser candidata de Más Madrid en 2027: "Quiero que se vaya Ayuso" Diversas fuentes habían señalado a principio de mayo a Europa Press que ambos bloques ya habían mantenido conversaciones antes de la Verbena y que hacía tiempo ya que analizaban la situación interna del partido. Desde el entorno de la ministra ya habían apuntado que se habría ofrecido a Delgado un puesto alto en la lista a la Asamblea así como opciones nacionales. Un escenario sobre el cual se había conjeturado en los medios de comunicación desde que Delgado mostrase su voluntad de encabezar la lista de Más Madrid frente a Ayuso. Entonces perfilaba algunas diferencias en el enfoque del partido y su estrategia a nivel nacional, planteando si era mejor acudir por separado o enmarcado en Sumar. La atención nacional llegaba, sobre todo, desde que celebrase junto al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, el acto 'Disputar el presente para ganar el futuro'.

Choque por las primarias Con el acuerdo sellado este miércoles se cierra la crisis que estallaba a final de abril, cuando lo que era una tensión soterrada dentro de la organización saltaba a los medios tras un encontronazo entre Delgado y García en un programa de televisión, estando él presencialmente y ella en conexión desde el Ministerio. En este cruce, Delgado apelaba a quiénes serían electores en el proceso de primarias, apostando porque fueran todos los simpatizantes, mientras que García reclamaba que fueran los militantes. Tensión en Más Madrid tras el choque entre García y Delgado por la candidatura y la votación de las primarias La diferencia entre militantes y simpatizantes se aprobó en los Estatutos de la formación refrendados en 2025. Para tener la militancia es requisito imprescindible haber participado en tres actividades reconocidas en el último año. Los militantes tendrán derecho a voto en todos los procesos de primarias, mientras que los simpatizantes tendrán derecho a voto solo en las primarias para los municipios de más de 500.000 habitantes o las asambleas en las que participen más de 50 personas. Esto implica que las autonómicas estarían reservadas para los primeros; según varios reglamentos consultados por Europa Press. Frente a esta limitación, Delgado apostaba por arrancar con un "enorme movimiento democrático que ilusione, que desborde y que sea lo más participativo posible". Es por ello que trasladaba que le gustaría "que pudiera seguir votando en Más Madrid toda la gente que ha venido haciéndolo con normalidad durante todos estos años y que no se le limitara a nadie el derecho al voto". Planteaba, veladamente, que no fueran solo los militantes. Frente a ello, García sacaba pecho de la "mejor militancia" que es la que "se recorre los municipios, los barrios, lo que pone mesas, las que va a los puerta a puerta, las que organizaron una verbena en la que acudieron miles de personas".