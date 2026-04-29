Tensión en Más Madrid tras el choque entre García y Delgado por la candidatura y la votación de las primarias

La lucha por el liderazgo de Más Madrid en las próximas elecciones autonómicas madrileñas ha desatado la tensión dentro del partido. Dos días después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciara su intención de presentarse a los comicios (de los que aún no hay fecha), ya hay hostilidades abiertas entre sus partidarios dentro de Sumar y los del diputado regional, Emilio Delgado, quien ha dejado entrever su intención de concurrir, pero no se ha postulado oficialmente.

La chispa saltó por el anuncio de García de su candidatura en un mitin en el que también estaba Delgado, al que no le habría sentado bien, según ha publicado El País. La crispación siguió en aumento el lunes, cuando en un debate televisivo ambos se enzarzaron sobre cómo será el proceso interno para elegir al candidato a la Comunidad de Madrid. La ministra de Sanidad defendió que los estatutos recogen un censo restringido a la militancia activa (que hayan participado en tres actividades del partido en un año, pero esparcidas en el tiempo) frente a la propuesta del diputado madrileño de abrir las urnas a todos los inscritos y simpatizantes.

En TVE ratificaron sus posiciones poco después: Mónica García aseguró que piden "que las decisiones políticas las toman los militantes, de la misma manera que yo no tomo las decisiones del Partido Socialista, ni el PP toma las decisiones de Más Madrid". Mientras, Emilio Delgado criticó que "miles de personas que han estado votando" hasta ahora en las primarias del partido, que "no puedan hacerlo en estas".