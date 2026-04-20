Mónica García defuig del conflicte entre Sumar i Junts i aposta per debatre la pròrroga de lloguers
- La ministra de Sanitat defensa que la Sanitat continua essent un pilar democràtic amenaçat per intents privatitzadors i retallades
- García reclama més transparència i traçabilitat a les llistes d'espera per el diagnòstic de malalties
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha esquivat aquest dilluns la polèmica entre Sumar i Junts —després que la vicepresidenta Yolanda Díaz titllés els de Puigdemont de "partit racista" i trenquessin relacions— i ha centrat el debat en la pròrroga dels lloguers, una mesura que necessita el suport de Junts per tirar endavant: "Sí que hi haurà discussió perquè hi ha un 75% de la població espanyola que hi està a favor, d'esquerres i de dretes".
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, ha insistit que la prioritat és protegir les famílies d'una possible pujada sobtada dels lloguers i ha apel·lat a tots els partits a centrar-se en "el que hem vingut a fer a la política: facilitar-li la vida a la gent". "Qui es vulgui escudar en això per a no aprovar un reial decret, allà ells", ha conclòs
La Sanitat llegat que mai no es pot donar per garantit
García ha fet balanç dels 40 anys de la Llei General de Sanitat impulsada pel ministre català Ernest Lluch, i ha abordat els reptes actuals del sistema sanitari públic, les llistes d'espera, les baixes mèdiques i la crisi de l'habitatge.
La titular de Sanitat ha subratllat que la sanitat pública és "un dels eixos vertebradors del sistema democràtic" espanyol, però ha alertat que el seu futur no es pot considerar assegurat. "Mai està fora de perill. És una mica com amb la democràcia: sempre l'hem d'estar alimentant, millorant, transformant i lluitant contra els negacionistes de la nostra sanitat pública", ha afirmat la ministra, recordant les retallades de fa més d'una dècada i la pressió de les polítiques privatitzadores.
La ministra ha posat en valor que el sistema espanyol és "envejat internacionalment" per la seva robustesa i per tractar els pacients sense mirar el compte corrent ni l'origen, i ha dedicat un reconeixement explícit a Lluch, que va haver de defensar la llei durant tres anys enmig de fortes crítiques.
Les llistes d'espera: el problema és l'entrada al sistema
Sobre les llistes d'espera, García ha reconegut que han crescut un 55% en l'última dècada i ha atribuït aquest increment als efectes acumulats de les retallades, la pandèmia, l'envelliment de la població i l'augment de pacients crònics i amb moltes malalties alhora (pluripatològics).
La ministra ha defensat que "la sanitat pública respon molt bé a les patologies complexes", però alhora ha admès que hi ha "problemes a l'hora d'entrar al sistema". En aquest sentit, ha reclamat més "transparència" i" traçabilitat" en les llistes d'espera, criticant que ara s'hi barregen patologies menors amb malalties greus com el càncer. "El que vull saber és quant es triga des que vas al metge d'atenció primària fins que et diagnostiquen, et tracten i t'operen", ha dit, i ha avançat que aquest canvi s'incorporarà pròximament en un nou Reial Decret.
Les baixes mèdiques i els determinants socials de la salut
En resposta a les crítiques sobre la mesura de Salut per incentivar els CAP per tal de reduir la durada de les baixes mèdiques, García ha defugit respondre directament la mesura, però ha recordat que "una baixa mèdica no la decideix el treballador ni l'empresari, la decideix un metge".
La minsitra ha demanat fer "un bon diagnòstic" de les causes, que poden incloure llistes d'espera diagnòstiques, trastorns mentals creixents o l'angoixa per l'accés a l'habitatge: "Fins un 40% de les famílies espanyoles viuen amb angoixa, no només amb preocupació, el tema de l'habitatge. I això deriva en múltiples problemes de salut".
El PP i Vox: "El PP s'està fusionant amb la ideologia de la ultradreta"
García ha carregat durament contra el Partit Popular per l'acord amb Vox a Extremadura per prioritzar els espanyols en l'accés a l'habitatge i els serveis socials. Ha advertit que el Govern central "prendrà totes les mesures necessàries per protegir els ciutadans, inclosa la població migrant".
La ministra ha acusat el PP de "fusionar-se amb la ideologia de l'altra dreta" i ha recordat que va ser aquest partit qui el 2012 va trencar la universalitat de la sanitat pública.