Irene Montero: "Hem posat una pedra per fer un camí, sé que cal més concreció"
- L'eurodiputada de Podem defensa "parlar amb tothom" per articular una candidatura conjunta d'esquerres
- La líder morada admet que "hi ha una idea" de com construir el front i demana no cometre "errors" del passat
L'eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha defensat "parlar amb tothom" per articular una candidatura conjunta d'esquerres per a les pròximes eleccions generals. Després de l'acte d'aquest dijous amb Gabriel Rufián, on es va insistir en l'impuls d'un front per frenar l'extrema dreta, la líder morada creu que la seva formació i Esquerra Republicana de Catalunya "han d'assumir la tasca de ser forces motrius d'aquest procés per tenir una candidatura forta".
"Hem posat una pedra per fer un camí, sé que cal més concreció", ha assenyalat Montero en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4. L'eurodiputada ha admès que "hi ha una idea" de com articular el possible el front d'esquerres, però que no poden donar més detalls per "respecte" a les altres formacions.
Sobre l'acte amb Rufián, Montero creu que l'assistència a l'esdeveniment demostra que "hi ha ganes que hi hagi una proposta d'esquerres" amb "capacitat de transformar". "Hi ha molta gent cansada que no hi hagi transformacions i de les condicions de vida", ha puntualitzat amb menció a la necessitat de fer baixar els preus dels lloguers i topar els dels aliments.
Davant l'oposició de la direcció d'Esquerra de sumar-se a aquest front d'esquerres, la líder de Podem ha reivindicat que cal enfortir la "connexió amb molta gent" que té la figura de Rufián i ha insistit en "fer equip amb Gabriel".
Pel que fa als contactes amb les formacions que integren Sumar, Montero ha demanat no cometre "errors" del passat. "Res que el que hagi passat en el passat pot ser més important que el que hem de construir en el futur", ha recalcat, a la vegada que ha afegit: "La clau és que els mitjans no siguin l'escenari on ens diem les coses per primera vegada".
Malgrat que Podem ha pactat amb Sumar una candidatura conjunta a les eleccions andaluses, Montero s'ha estalviat les crítiques fins després dels comicis.
Responsabilitza els "centres de poder" de l'ascens de la ultradreta
Preguntada per si l'esquerra hauria de fer autocrítica per l'ascens de l'extrema dreta entre les persones joves, la líder de Podem ha responsabilitzat els "centres de poder mundials". "L'esquerra pot fer autocrítica per algunes coses, però no decidim l'algoritme de TikTok", ha assenyalat. Segons Montero, el seu objectiu aquí a Espanya ha estat aturar la "plurinacionalitat" i "la qüestió social feminista antiracista". Per a l'eurodiputada, aquests centres de poder són una part de l'Estat que s'inventen "proves falses" o es rebel·len contra les lleis que s'aproven.
En aquest context, Montero creu que s'estant normalitzant discursos d'odi com els que relacionen immigració amb inseguretat o que neguen la violència de gènere. "Quan la dreta treu el debat del burca no és perquè vegin moltes dones amb burca, volen que l'endemà tinguem por de la dona que va amb vel", ha emfatitzat.
"Hem de ser capaços de fer la batalla a tots els llocs, a les biblioteques i a TikTok també", ha matisat Montero en referència a les paraules de Rufián de l'acte de dijous que preferia omplir aquesta xarxa social abans que les biblioteques.
La seva discrepància amb Rufián sobre la necessitat de seguretat de la gent, Montero ho ha enfocat a millorar els serveis públics i garantir els drets de les persones: "La seguretat la donen els hospitals, les escoles".