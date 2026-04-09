Rufián i Montero obren a Barcelona el debat sobre una confluència de les esquerres
- Gabriel Rufián defensa la necessitat d’una entesa de les forces que se situen a l’esquerra del PSOE per “combatre el feixisme”
- Irene Montero diu que l'aliança amb Rufián hauria d'estar "impulsada" per ERC a Catalunya i Podem a l'Estat
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i l’eurodiputada de Podem, Irene Montero, protagonitzen aquest dijous a Barcelona un acte per impulsar no només el debat sobre el futur de les esquerres, sinó una aliança a l'esquerra del PSOE per fer front al creixement de l'extrema dreta.
El col·loqui, moderat per l’exdirigent dels Comuns Xavi Domènech, se celebra a l’auditori del Campus Ciutadella de la UPF sota el títol Què s’ha de fer? i compta amb presència de representants d’ERC, Comuns i Podem Catalunya.
Rufián planteja una entesa contra la dreta
Rufián ha defensat públicament la necessitat d’una confluència de les forces situades a l’esquerra del PSOE per fer front a l’auge de la dreta i l’extrema dreta.
En declaracions a Catalunya Ràdio, ha afirmat que “no té sentit” que es presentin “14 esquerres diferents” a les eleccions espanyoles i ha instat ERC a liderar aquesta entesa, tot negant que tingui cap intenció d’abandonar el partit. “Seria un desgraciat si renunciés a ERC. Hi seré fins que em facin fora”.
La direcció d’ERC, però, ha reiterat que no renunciarà a la seva marca electoral, tot i compartir la preocupació pel creixement de l’extrema dreta.
El paper de Podem
Per la seva banda, Irene Montero defensa l'aposta per rellançar una esquerra forta a Catalunya i Espanya. En una entrevista a 'Las Mañanas' de RNE, ha sostingut que la proposta va més enllà de les eleccions generals i ha avantposat la necessitat de "recuperar l'orgull de ser d'esquerres" davant l'avanç de la dreta cada vegada que s'obren les urnes.
L'eurodiputada ha defensat que Podem està disposada a "fer equip", i ha assenyalat que aquesta cooperació podria facilitar mesures com "un límit als preus dels lloguers" o "un topall al preu dels aliments". També ha evitat avançar passos concrets, encara que ha afirmat que, si es consolida aquesta aliança, "pot haver-hi coses que vagin succeint" en clara referència a sumar altres formacions progressistes o sobiranistes.
"🏛️ L'eurodiputada de Podemos, Irene Montero, avança a @LasMananas_rne que l'acte amb Rufián ha de servir per posar les bases per una esquerra forta per les eleccions del 2027
També en una entrevista a Ser Catalunya, Montero si ha concretat que l’acord hauria d’estar impulsat per ERC a Catalunya i per Podem a escala estatal. La secretària polític de Podem ha admès que hi ha diverses fórmules de cooperació i s’ha mostrat disposada a ser candidata en unes futures eleccions generals.
Montero, en tot cas, ha reconegut que hi ha un camí per fer i que no és fàcil, però cal provar-ho i és possible aconseguir-ho". "Hi ha maneres d'articular una cooperació i col·laboració" entre diferents formacions polítiques "interessants per a tothom", ha afegit.
Un context marcat per acords recents
El debat arriba en un moment en què les aliances a l’esquerra alternativa ja s’estan concretant en alguns territoris. Divendres passat, Podem, Izquierda Unida i Sumar van acordar concórrer conjuntament a les eleccions andaluses del 17 de maig sota la marca Por Andalucía, un precedent que reforça les tesis de la unitat electoral defensades tant per Rufián com per Montero.
També els Comuns han fet crides explícites a la unitat, com per exemple el seu portaveu i diputada en el Congrés, Aina Vidal, que ha va defensar en una recent entrevista amb Europa Press el front comú d'esquerres que la seva formació està impulsant al costat de Más Madrid, Moviment Sumar i Esquerra Unida, i va dir que la unitat s'ha de produir "sense condicions".
Les reaccions
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha valorat al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La2Cat la proposta del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, d'un front d'esquerres amb "respecte" i ha assenyalat que és una "bona resposta" que els progressistes es manifestin contra la ultradreta.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat aquest dijous la “unitat de l’independentisme” com a “prioritat absoluta” i ha carregat contra la iniciativa impulsada per Gabriel Rufián assegurant que, quan es tracta dels “drets i llibertats nacionals de Catalunya”, “el més semblant a un espanyol de dretes és un espanyol d’esquerres”.